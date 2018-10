Putin predlaže blaže kazne za one koji prvi put počine zločin podsticanja mržnje

Predsednik Rusije Vladimir Putin predložio je da se u nekim slučajevima ublaži kazna za podsticanje mržnje, očigledno reagujući na zabrinutost zbog zatvorskih kazni izrečenih ljudima zbog "lajkovanja" ili repostovanja memova na Internetu.



Amandmanom koji je podnesen parlamentu 3. oktobra, uklonila bi se mogućnost izricanja kazne zatvora za one za koje se utvrdi da su prvi put pokrenuli etničke, verske i druge oblike javnog besa i neslaganja, bilo na medijima ili putem interneta.



Prestupnici kojima to bude prvi put biće suočeni sa administrativnim, a ne sa krivičnim gonjenjem, što znači da će biti kažnjeni novčano, baviti se društveno korisnim radom ili biti u zatvoru u kratkom vremenskom periodu.



Ukoliko osoba izvrši slično krivično delo u roku od godinu dana od njegovog ili njenog administrativnog kažnjavanja, treba da se suoči sa krivičnim gonjenjem i mogućnošću od dve do pet godina zatvora.



Poslednjih godina aktivisti za ljudska prava izrazili su zabrinutost zbog hapšenja i zatvaranja građana Rusije zbog javnog preispitivanja verskih dogmi i objavljivanja, izveštavanja ili lajkovanja medija ili komentara za koje vlasti tvrde da podstiču mržnju.

Objašnjenje objavljeno zajedno sa predloženim amandmanom kaže da ima za cilj oslobađanje počinilaca od krivičnog gonjenja ako su njihove akcije "jednom počinjene i ne predstavljaju ozbiljnu pretnju za temelje ustavnog uređenja i sigurnosti države".



Prekršitelji, uključujući prvostepene prestupnike, i dalje bi se suočili sa šest godina zatvora ukoliko njihovo podsticanje na mržnju uključuje nasilje, zloupotrebu pozicije ili ukoliko ih je počinila grupa.



Pretpostavlja se da će predlog biti usvojen s obzirom da partija Jedinstvena Rusija koja je pod kontrolom Kremlja dominira u oba doma parlamenta.



Viši zakonodavci u donjem domu o tome će raspravljati 8. oktobra, izjavio je predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin.