Počeli razgovori predstavnika MMF-a i vlasti u Srbiji

Plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije (NBS) počeli su zvanični razgovori predstavnika Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u okviru prvog razmatranja rezultata novog programa makroekonomskih i strukturnih reformi, podržanog Instrumentom za koordinaciju politike (PCI-Policy Coordination Instrument), saopštila je NBS. Misija MMF-a koju predvodi Džejms Rouf, sa predstavnicima Vlade Srbije i NBS razmatraće i analizirati aktuelna ekonomska, monetarna i fiskalna kretanja u Srbiji, kao i projekcije makroekonomskih indikatora za ovu i narednu godinu, saopštila je Narodna Banka Srbije.

Uoči prvog susreta delegacija Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije izjavila je za Radio televiziju Srbije da će se sa predstavnicima MMF-a razgovorati i o povećanju plata u javnom sektoru.

“Svi naši pokazatelji i ekonomski i finansijski govore u prilog tome da je to veoma realno. Na kraju srpska vlada ne bi to ni predlagala da ne mislimo da je realno. Imamo gotovo najviši rast Bruto društvenog proizvoda za prvoh šest meseci. Samo je Poljska iznad nas, a imamo i priliv stranih direktnih investicija. Dakle, svi oni pokazatelji koji nisu samo podaci naših statističkih organa, nego nam daju za pravo da – hajde sada da ono što smo morali da uradimo u jednom trenutku jer smo morali da uradimo u jednom trenutku pošto smo bili pred kolapsom i bankrotom – sada je to potpuno drugačije. Dakle, Srbija i njena ekonomija, finansije i budžet sada izgledaju potpuno drugačije. Stabilno i imaju trend razvoja, dakle takva mogućnost je potpuno prirodna”, rekla je Mihajlović.

Međutim, kako ukazuje ekonomista Đorđe Đukić, povećanje zamrznutih zarada u javnom sektoru – što je mera Vlade Srbije uvedena 2014 u sklopu mera štednje i fiskalne konsolidacije, Misija međunarodnog monetarnog fonda posmatraće kroz, kako se izrazio, deblju lupu.

“Da će biti vrlo, vrlo rigorozan. Imajući u vidu da su u prošlosti isto tako u prošlosti, a tu mislim na više vlada, da se nisu pridržavale dogovora o smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru. Prema tome, mislim da će Fond vrlo dobro vagati kada će za javni sektor, van penzija, dopustiti povećanje. Pri čemu, očigledno, u javnom sektoru imamo problem strukture: masu zaposlenih po partijskoj liniji. Koja je našla uhleb u javnoj administraciji – koja je vrlo neproduktivna. I sad, suština je što stradaju ljudi sa nižim primanjima koji su vrlo produktivni i koji zaista trebaju. Jer podsećam vas da bez kvaliteta državne administracije nema uspešne ekononomske politike. Ne možete sa nekompetetnim ljudima da sprovodite sofisticirane mere ekonomske politike”, ukazuje Đukić.

Misija MMF-a u Beogradu boravi do četvrtka 4. oktobra.