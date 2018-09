Diaz-Canel: Odnosi Kube i SAD-a nazaduju

Odnosi između Kube i SAD-a nazaduju od dolaska Donalda Trumpa (Tramp) u Bijelu kuću, rekao je kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel (Migel Dijas-Kanel) u intervjuu za televiziju Telesur.

"Odnosi danas nazaduju. I dalje održavamo puteve dijaloga i naš stav je da ne odbacimo ni jedan mogući trenutak za dijalog, ali to treba da bude između jednakih, treba da nas poštuju a ne da uslovljavaju naš suverenitet", rekao je kubanski vođa koji je na čelu Kube naslijedio Raula Kastra u aprilu ove godine.

Kuba i SAD-a ponovo su uspostavile odnose jula 2015. poslije više od 50 godina prekida, međutim američki Kongres je zadržao ekonomski embargo na snazi od 1962. godine, protiv volje tadašnjeg predsjednika Baracka Obame (Barak).

Dolazak Donalda Trumpa za predsjednika obilježio je novo zahlađenje s ponovnim uvođenjem sankcija u novembru 2017. i zatim nerazjašnjena epizodama s zdravstvenim problemima američkih diplomata na Kubi zbog čega je smanjen broj Amerikanaca u diplomatskoj misiji u Havani.

Predsjednik Diaz-Canel rekao je da Kuba nije nikog napala a odbacio je i svaku moguću umiješanosti Rusije u napade, što su pominjali neki listovi.

"Glavna prepreka za razvoj ostrva je embargo koji je uveo SAD. To je brutalna praksa, zločin protiv čovječnosti, protiv našeg naroda. To je narod osuđen da umre od gladi", rekao je on.

Dodao je: "Mi želimo da živimo u normalnim uslovima za jednu zemlju, jer ne predstavljamu prijetnju nikome".