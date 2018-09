Osumnjičeni za trovanje Skripalja: Mi smo samo turisti

Dvojica muškarca osumnjičenih za trovanje Sergeja Skripalja, bivšeg ruskog špijuna i njegove ćerke u Velikoj Britaniji tvrde da su samo turisti, prenosi BBC.

Aleksandar Petrov i Ruslan Boširov, izjavili su za RT kanal da su razgledali katedralu, pre nego što su se vozom vratili u London. “Pokisli smo, seli u najbliži voz i vratili se" u London, rekli su za RT.

Takođe su rekli da su možda prišli kući Sergeja Skripalja slučajno, ali da nijesu znali gde je locirana.

"Možda smo prišli Skripljevoj kući, ali mi ne znamo gde je locirana" jedan od dvojice muškaraca je rekao.

U Salsburiju su ostali manje od jednog sata.



Velika Britanija ih je optužila da za pokušaj ubistva Sergeja Skripalla i njegove ćerke Julije u martu ove godine nervnim agensom novičok. Zvanični London ih je takođe označio kao agente ruske vojne obaveštajne službe, GRU.

Tužilaštvo Velike Britanije saopštilo je da postoji dovoljno dokaza da Petrov i Boširov budu optuženi, uz zaključak da su njih dvojica doputovali u London iz Moskve 2. marta sa ruskim pasošima.

Dva dana kasnije, navodi policija, raspršili su vojničku nervni agens novičok na ulaznim vratima kuće Sergeja Skripalja u Solsberiju.

Predsednik Rusije Vladimir Putin juče je izjavio je da "nema ničeg inkriminišućeg" u vezi Petrova i Boširova i dodao da oni nisu pripadnici GRU-a, već civili.

"Naravno, mi smo proverili ko su ti ljudi. Naravno, mi već znamo ko su. Našli smo ih. Vidite, nadam se da će sami izaći u javnost i progovoriti. To bi bilo najbolje za sve. Nema ništa posebno i ništa kriminalno u tome. Mogu vas u to uveriti. Ali videćemo to uskoro", rekao je Putin.