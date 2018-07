NATO samit danas o Avganistanu i Ukrajini

Na današnjem dnevnom redu NATO članica su pitanja Avganistana i Ukrajine.

Generalni sekretar NATO, Jens Stoltenberg, nada se da će se danas Alijansa dogovoriti da finansira avganistanske bezbednosne snage do 2024. godine.



Vođe NATO će takođe razmatrati veze s Gruzijom i Ukrajinom, obe zemlje žele da se pridruže Alijansi ali se ne očekuje da će biti napretka u tom smislu.



Prvog dana samita dominirali su zahtevi američkog predsednika Donalda Trampa koji je oštro kritikovao saveznike SAD zbog nedovoljnog izdvajanja za budžet Alijanse i zatražio da oni udvostruče vojna davanja sa dva odsto, koliko su se obavezali, na četiri odsto od njihovog BDP-a.



Tramp je zauzeo neprijateljski stav i pre početka samita i prvo oštro napao Berlin navodeći da Nemačku kontroliše Rusija od koje ona zavisi za naftu.



On je zatim na plenarnoj sednici juče insistirao na tome da članice NATO poštuju svoju obavezu preuzetu 2014. da izdvoje dva dosto svog BDP za odbranu do 2024, a zatim i zatražio da se ta izdvajanja podignu na četiri odsto BDP.



U zajedničkoj deklaraciji koju su juče usvojile vođe Alijanse ne pominje se taj zahtev.



Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izbegao je ovu temu na konferenciji za novinare krajem dana.



"Počnimo sa dva odsto (BDP) jer za neke ima još puno napora da se to ostvari", rekao je Stoltenberg.



Oko 15 zemalja članica, među kojima su Nemačka, Kanada, Italija, Belgija i Španija izdvojili su ispod 1,4 odsto BDP 2018. godine i ne mogu da ispune preuzetu obavezu od dva odsto, zbog čega se ljuti američki predsednik, koji je u Tviter poruci napisao da saveznici treba da podignu svoje vojne izdatke na dva odsto "Odmah".



NATO lideri se nadaju da će danas preovladati pomirljiviji ton pre nego što Tramp otputuje u planiranu posetu Velikoj Britaniji.



Tramp je međutim i jutros već poslao Tviter poruku da se žali da "SAD plaćaju desetine milijardi dolara previše da subvencionišu Evropu, i mnogo gubi u trgovini".





Napisao je i da su američki predsednici neuspešno godinama pokušavali da navedu Nemačku i druge bogate NATO zemlje da više plate za njihovu zaštitu od Rusije i da plaćaju "samo delić njhovih troškova".



Generalni sekretar NATO se nada da će se danas Alijansa dogovriti da finansira avganistanske bezbednosne snage do 2024.



Vođe NATO će takođe razmatrati veze s Gruzijom i Ukrajinom, obe zemlje žele da se pridruže Alijansi ali se ne očekuje da će biti napretka u tom smislu.