Savet Romske nacionalne manjine i Romski centar tuže Srbiju Strazburu

Nacionalni Savet romske nacionalne manjine i Romski Centar za strategiju, razvoj i demokratiju najavili su danas da će se tužiti državu Srbiju Međunarodnom sudu u Strazburu, zbog presude za grupu "Simini četnici" koja je oslobođena optužbi za silovanje i ubistva 21 Roma.



Grupa je za počinjene zločine 1992. godine u selu Skočić, kod Zvornika, oslobođena prvo 2015. godine presudom Višeg suda, a pre dva dana i odlukom Apelacionog suda u Beogradu.

Kako je naveo Romski centar, tužiće Republiku Srbiju jer "toleriše težak ratni zločin koji su izvršili državljani Srbije pod uniformom i oružjem koje su im dali tadašnja JNA, Vojska Republike Srpske i MUP Srbije".



U saopštenju koje je upućeno predsedniku Srbije, premijerki, Ministarstvu pravde, OEBS-u i drugim međunarodnim organizacijama, ocenjuje se da je oslobađajuća presuda skandalozna i da su njom poniženi svi Romi, a posebno oni koji su preživeli masakr i došli da svedoče.



Dodaje se da je posebno jedan deo presude obrazloženja Apelacionog suda vredja inteligenciju svakog normalnog čoveka i pokazuje stepen nepoštovanja romskih žrtava.



"Zaključak Apelacionog suda u Beogradu je da nisu sve Rome iz Skočića mogli da ubiju svi koji su za to optuženi. Neko je morao da vozi taj kamion, neko je skidao ljude sa kamiona i transportovao do jame, neko je silovao oštećene pre streljanja, neko je streljao, a neko čuvao stražu", ukazali su iz Romskog centra i Saveta za Romsku nacionalnu manjinu, prenosi Beta.



Dodali su da će takva presuda značajno uticati na promenu romske politike prema državi, da će doprineti povećanju tenzija i jaza izmedju Srba i Roma "posebno ako se ima u vidu da su žrtve islamske veroispovesti".



Po optužnici, grupa je upala u selo 12. jula raznela džamiju, a potom ušla u romsku mahalu, zapalila kuće i silovala žene.



Potom su preostale Rome odvezli do jame na mestu zvanom Hamzići u blizini sela Šetići, gde su ih ubijali i bacali u jamu, u koju su na kraju bacili bombu. Tom prilikom ubili su 27 civila Roma.