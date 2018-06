Vučić: Na Kosovu nemamo ništa, i jedan metar bio bi dobitak

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi za Srbiju bio dobitak da dobije "jedan metar na Kosovu" gde, kako je kazao, "danas nemamo ništa".



Tokom posete selu Donji Banjani, kod Ljiga, rekao je da ga u vezi s Briselskim dijalogom kritikuju oni koji su "postavili granicu između Srbije i Kosova, a danas bi hteli Skadar i Glogovac".



"Pismo Vladimiru Putinu je poslao čovek koji je postavio granicu, a mi bismo rekli 'administrativnu liniju' na Brnjaku, u njegovoj opštini Zubin Potok. On i njegova vlast postavili su granicu na Jarinju, a danas govore: 'Mi bismo i Skadar, svakako nam dajte Glogovac', a onda se pitate da li je to realno", kazao je Vučić, prenosi Beta.



Uz ocenu da je prethodna vlast, do 2012. godine, stavila "pečat i vosak na kosovsku nezavisnost", Vučić je kazao da se sadašnja vlast bori da "dobijemo šta možemo za svoj narod i svoju državu".



"Sve što su oni izgubili, da jedan metar dobijemo, dobitak je jer sada nemamo ništa. Ljudi treba da imaju poverenja u svoje rukovodstvo koje danonoćno radi na tom pitanju. Danas nismo sasvim isključeni iz toga, a do 2012. godine samo su čekali da stavimo potpis na nezavisnost koja je Kosovu data", kazao je Vučić.



Ocenio je i da je unutrašnji dijalog o Kosovu "apsolutno uspeo" i da su se čula različita mišljenja, da je bilo "čak i uvreda", ali da to pokazuje da je rasprava bila slobodna i demokratska.



Vučić je rekao da je raspon mišljenja bio od onih koji kažu "priznajte nezavisno Kosovo, ništa nemojte da radite, to je realnost", do onih koji kažu "nemojte ništa iz realnosti da gledate, jer mi treba živimo samo u nebesima".



Kako je dodao, "o Kosovu ćemo još imati da razgovaramo, još mnogo da pričamo sa narodom" i izneo da smatra da je "najveći broj ljudi u Srbiji odogovoran i racionalan" i da "razmišlja o opstanku Srbije i njenoj budućnosti".