Nestao novinar Stefan Cvetković

Novinar Stefan Cvetković iz Bele Crkve noćas je nestao, potvrdilo je Beti nekoliko izvora iz Bele Crkve.



Pronadjen je njegov automobil, kojem je motor radio. Očevici su ispričali da su na automobilu bila otvorena vrata i da je pored pronadjen Cvetkovićev ručni sat sa pokidanom narukvicom.



Agencija Beta je pokušala da stupi u kontakt sa Cvetkovićem, ali su mu svi poznati mobilni telefoni bili isključeni.



Izvor Bete je rekao da je policija obaveštena o nestanku novinara i da je u toku intenzivna potraga za njim.



Cvetković se proteklih godina u više navrata žalio da mu prete različiti političko-tajkunski moćnici.



On je 19. maja ove godine ispričao medijima da je bio šest sati zadržan na administrativnom prelazu Jarinje i naveo da je nakon toga od kosovske policije dobio dokument kojim se potvrdjuje da je po nalogu specijalnog tužioca koji vodi istragu o ubistvu kosovskog političara Olivera Ivanovića, zadržan u policijskoj stanici u blizini prelaza zbog ispitivanja.



Cvetković je tada ispričao da je na Kosovo išao novinarskim poslom, jer, kako je rekao, radi na istraživanju ubistva Olivera Ivanovića.



"Nisu imali drugi način da dodju do mene, pošto su primetili da sam došao u kontakt sa nekim ljudima koji su im interesantni za istragu", rekao je Cvetković Beti nakon što je pušten.



On je u februaru mesecu u Beogradu održao konferenciju za novinare pod nazivom "Koliko košta likvidacija na severu Kosova", kada je pokazao i fotografije osoba koje su navodno bile umešane u likvidaciju Olivera Ivanovića i izneo tvrdnje da je taj atentat plaćen 40.000 evra.



Cvetković je prošle godine bio nepravosnažno osudjen na više od dve godine zatvora po prijavama pojedinih funkcionera Srpske napredne stranke.