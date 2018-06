Protest traktorista širom Srbije

Članovi Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije krenuće danas u 8.30 časova u protestnu vožnju traktorima širom Srbije, najavio je predsednik Upravnog odbora Asocijacije, Jovica Jakšić.

Odluku o protestnoj vožnji je jednoglasno doneo Upravni odbor Asocijacije, kao "znak upozorenja zbog alarmantne situacije u agraru", uz zahtev da se "hitno reši problem enormno visoke cene goriva, a onda i ostalo".

"Naše članice zakazuju sastanke i donose odluke o maršutama i organizaciji protesta. Prijavljujemo okupljanja po zakonskoj proceduri. Odziv poljoprivrednika je veliki, mnogo veći nego što smo očekivali", rekao je Jakšić agenciji Beta.

Protestna vožnja će trajati jedan sat, ali "ako nam se ne izađe u susret, radikalizovaćemo protest", kazao je Jakšić.

On je rekao da je "dosta neispunjenih obećanja, ne možemo više to da prihvatimo.

"Pogrešno su postavljene teze: akcenat se stavlja na to da kod poljoprivrednika ima zloupotrebe, umesto da sistemski postave stvari, da se uredi registar poljoprivrednih gazdinstava. To treba da reše nadležni i to je jednostavno: vidi se koja gazdinstva kupuju đubrivo, seme i ko prodaje robu, a ko ne funkcioniše tako".

On je dodao da će "revolt" poljoprivrednika u ponedeljak biti iskazan pre svega zbog visoke cene goriva.

"Zašto je u Srbiji najviša cena? Evropski farmeri plaćaju 60 do 70 evrocenti litar, odnosno oko 90 dinara, a mi i do 170. Tražimo da se reši taj problem", kazao je Jakšić.

On je dodao da je "poznato da se akcize plaćaju na cigarete, alkohol, kafu, gorivo... što u prevodu znači porez na luksuz".

"Za nas poljoprivrednike rad na našim imanjima nije luksuz. Svojim radom mi pokušavamo da obezbedimo egzistenciju za svoje porodice i obezbedimo hranu za ostalo stanovništvo", rekao je Jakšić.