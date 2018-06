Argentina dogovorila sa MMF-om zajam od 50 milijardi dolara

Argentina i Međunarodni monetarni fond (MMF) postigli su dogovor o trogodišnjem stand-baj aranžmanu vrednom 50 milijardi dolara s ciljem jačanja ekonomije i borbe protiv inflacije u toj južnoameričkoj zemlji.



Izvršni odbor MMF-a će u narednim danima razmatrati finansijsku situaciju u Argentini i potvrditi aranžman.



Ministar finansija Nikolas Duhovne rekao je da sredstva biti dostupna nakon sastanka Izvršnog odbora te finansijske institucije 20. juna.



"Paket uključuje momentalno podizanje 30 odsto aranžmana, odnosno 15 milijardi dolara, a potom ćemo videti", rekao je Duhovne.



Kako je naveo, Argentina će morati da smanji budžetski deficit do 2020. i inflaciju ispod 17 odsto do 2019, a potom na devet odsto do 2021.



Argentina je potražila pomoć MMF-a zbog jedne od najviših stopa inflacije na svetu.