Vučić: Upozoren sam, ako uvedemo vojsku na Kosovo ulazimo u sukob sa NATO-om

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je više puta sa visokih međunarodnih adresa upozoren na posledice eventualnog pokušaja ulaska srpske vojske ili policije na Kosovo:

„Više sam puta dobio nedvosmisleno upozorenje, ne bih to nazvao težom rečju `ukoliko biste pokušali da uđete svojom vojskom na Kosovo, svojom policijom na na Kosovo na bilo koji način NATO bi to tretirao kao neprijateljski akti bili biste u sukobu sa najmoćnijom silom na svetu`”, kazao je Vučić dodavši da to govori “zbog naroda u Srbiji”.

Predsednik Srbije kaže da nije optimista po pitanju predstojećih razgovora sa predstavnicima Prištine u Briselu, ali da Beograd neće odustati od dijaloga, jer je razgovor jedino rešenje do kompromisa.



"Predstoje nam razgovori u Briselu. Nisam optimista, ali će Srbi da ulože napore da se dođe do kompromisa", rekao je Vučić novinarima u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti nakon otvaranja dvodnevne međunarodne konferencije antikorupcijskog portala "Pištaljka".



On je naveo da je zabrinut zbog učestalih napada na Srbe na Kosovu proteklih dana, dodajući da je reč o kampanji zastrašivanja tamošnjeg srpskog naroda za koju ne zna da li je naredio neki lokalni ili viši funkcioner.



"Do sada smo uspeli da sačuvamo mir i stabilnost, ali to postaje sve teže jer Albanci postaju sve nervozniji", kazao je Vučić.



Upitan o završetku mandata misije Euleks na Kosovu, Vučić je rekao da će ostati predstavnici Euleksa na Kosovu, ali da to neće baš tako da kažu kako se ne bi zamerili prištinskim vlastima.



"Mi smo se nadali da će oni obavljati svoj posao uvek profesionalno, ali to nije uvek bilo na najvišem nivou", ocenio je on i dodao da je država u prošlosti napravila veliku grešku prihvatajući da se Euleksu obezbedi da obavljaju njihovu funkciju na Kosovu bez da Srbija dobije nešto i da je trebalo da se insistira na rezoluciji 1244.



To su grešeke prošlosti to se sada ne može promeniti, smatra Vučić.

Predsednik Srbije je ocenio na antikorupcijskoj konferenciji da su uzbunjivači preko potrebni Srbiji i dodao da oni ne narušavaju već štite sistem.



Vučić je posle otvaranja međunarodne konferencije antikorupcijskog portala "Pištaljka" rekao da je zadovoljan što je Srbija pre tri godine krenula sa primenom Zakona o zaštiti uzbunjivača.