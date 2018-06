Haradinaj: Pomirenje sa Srbijom u zamenu za priznanje

Kosovo će pristati na pomirenje sa Srbijom u zamenu za priznanje nezavisnosti, izjavio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj. On je rekao da to ne znači da će se zaboraviti, kako je naznačio, počinjeni zločini.

"Šta može Kosovo da da za sporazum o priznanju. Može pomirenje, jer drugo nema šta da da. Pomirenje nije malo, znači da zaboravimo našu bol za nestalima i ubijenima, štetu, žrtve seksualnog nasilja, uništenu i opljačkanu ekonomiju. I kada se pomirimo, dajemo mnogo, mnogo više nego što je iko mogao dati", rekao je Haradinaj prenela je RTK2.

"Ne kažemo da treba zaboraviti, to nećemo nikada, ali možemo se pomiriti, za priznanje. Da li je to ova godina? Ne mogu da kažem, ali mi smo tražili pomoć naših prijatelja i kada kažem da Kosovo stoji uz Ameriku, to radi zarad sopstvenih interesa", istakao je Haradinaj.

Kosovski premijer naveo je i da je 2018. godina u kojoj Kosovo treba da postane član Interpola - Međunarodne policijske organizacije, ali nije precizirao tačan termin učlanjenja.

"Ove godine treba da se reši ovo pitanje. Duboko sam ubeđen da će mnoge zemlje da traže članstvo Kosova u Interpol, jer se tako bori protiv transnacionalnog kriminala koji je opasan i predstavlja pretnju", rekao je on i od prijateljskih zemalja zatražio da pomognu Kosovu da postane član Interpola.

Haradinaj je zaključio da je učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije pitanje koje treba vrlo brzo rešiti.