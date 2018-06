Naslednice SFRJ potpisale ugovor o prodaji stana u Njujorku

Države-naslednice SFRJ su u Njujorku potpisale ugovor o zajedničkoj prodaji "rezidencijalnog stana" SFRJ na njujorškoj Park aveniji za ukupno 12,1 milion dolara, koliko je iznosila najpovoljnija dobijena ponuda, saopšteno je u petak.

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Srbije navedeno je da je ugovor potpisan juče i da zajednička prodaja stana u Njujorku predstavlja prvi takav slučaj u procesu sprovođenja Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije.



To je, dodaje Ministarstvo, rezultat velikog dvogodišnjeg angažovanja svih država-naslednica i značajan uspeh za sve njih.



Taj stan je bio prazan od 1992., kada ga je napustio poslednji stalni predstavnik SFRJ pri UN, zbog čega nije bio u "reprezentativnom stanju", navedeno je u saopštenju.



Srbija je država-koordinator za prodaju tog stana i od prodaje joj je pripalo 39,5 odsto neto prihoda, odnosno 3.487.939,21 dolar.



Prodajom ove nepokretnosti ostvariće se i direktna ušteda u ovogodišnjem budžetu Srbije od 108.745 dolara, za koliko će se smanjiti izdvajanja Ministarstva spoljnih poslova za tekuće održavanje.



Od ukupno dobijene kupoprodajne cene (12,1 milion dolara), odbijeni su troškovi održavanja stana u Njujorku od 1. januara 1992. godine do dana prodaje (ukupno 3.269.774,16 dolara). Ti troškovi su takodje raspodeljeni izmedju svih država-sukcesora srazmerno kvotama iz člana 3. Aneksa B Sporazuma o pitanjima sukcesije.



Pošto je te troškove sve vreme plaćala Srbija, ta sredstva će joj biti refundirana.



Specifičnost stana u Njujorku je "korporativno vlasništvo", odnosno to nije bilo neposredno pravo svojine, već vlasništvo posedovanjem 960 deonica "Park-71st Corporation", koliko je imala bivša SFRJ.



U toku je proces zajedničke prodaje još četiri objekta SFRJ - stalne misije bivše pri UN u Njujorku, ambasada u Bonu, ambasade u Bernu i ambasada/rezidencije u Tokiju, saopšteno je.