Mektić: Zbog Srbije imamo problem s migrantima iz Irana

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić rekao je na konferenciji za medije u četvrtak kako je u Bosni i Hercegovini primjetan povećan broj migranata iz Irana te da u tom smislu BiH ima ozbiljan problem, jer je Srbija ukinula vize državljanima Irana, prenosi portal Klix.

"Najviše je u strukturi Pakistanaca, nakon toga Sirija i na trećem mjestu je Iran. Kako ih (migranti) dobijamo iz Irana? Imamo tu ozbiljan problem jer je Srbija ukinula vize državljanima Irana. Oni legalno dolaze u Srbiju, a nama prelazi ilegalno pa idu prema Evropskoj uniji. Mi nemamo pravo da određujemo Srbiji kome će uvoditi vizni režim, ali Srbija treba da nam bez ikakvih problema omogući readmisiju", kazao je Mektić.

Istakao je kako se ne može miješati u stvari druge države, ali da može tražiti da se omogući vraćanje Iranaca u Srbiji. Osvrnuo se i na spekulacije o navodnom "tajnom planu" naseljavanja migranata u Republiku Srpsku (RS).

"To je izmišljotina. To se ne može dogoditi i neće se desiti. Rekao sam danas na sjednici da ne želim da se od štaba krije ijedan migrant", rekao je Mektić poručujući političarima da umjesto toga vode računa o bh. migrantima koji odlaze iz BiH.

Nakon sjednice Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH, ministar Dragan Mektić je rekao da sve zaključke koje donosi ovaj štab donosi u potpunoj saglasnosti, odnosno da ne postoje izdvojena mišljenja.

"Danas smo se dogovorili da će štab zasjedati svakog četvrtka od 10 sati do 11.30 sati nakon čega ćemo organizovati konferencije za medije", rekao je Mektić.

On je rekao da je u BiH od početka 2018. godine do danas ušlo 5.116 nelegalnih migranata, 4.526 iskazalo je namjeru za podnošenje azil, a 475 migranata već je podnijelo zahtjev za azil.

Ministar Mektić je ukazao kako određeni političari iznose pogrešne brojke zarad ostvarivanja jeftinih političkih poena.

"Neki pričaju i o 60.000 migranata. Vrhunac te gluposti je kada sam polemisao sa zastupnikom SNSD-a (Savez nezavisnih socijaldemokrata) u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikolom Špirićem o izvoru njegovih podataka o desetinama hiljada migranata. On je rekao da je to čuo od svojih kolega profesora. To je njemu relevantan podatak", rekao je Mektić.

Kako navodi Mektić, u 2018. godini 3.300 migranata je zatečeno na granici pri pokušaju ulaska u BiH i oni su vraćeni nazad u države iz kojih su dolazili.

Dragan Mektić je kazao da se određuju posljednje tehničke pripreme kako bi se uputio još jedan kontingent policije kao ispomoć Graničnoj policiji BiH. Riječ je o policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.