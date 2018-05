Vlasnica TV Kanal 9 ne odustaje od šrajka glađu

Direktorka Televizije Kanal 9 iz Novog Sada Maja Pavlović, koja je u ponedjeljak objavila da stupa u štrajk glađu, susrela se danas sa predstavnicima novinarskih udruženja.

Odluku o radikalnom protestu donela je, kako kaže, nakon što je Preduzeće emisiona tehnika i veze (ETV) 18. maja, posle dvadeset godina postojanja, ugasilo signal te televizije, zbog duga. Kaže da neće prekinuti štrajk dok njen medij ne bude vraćen u etar.

Pavlović navodi da se još od 2015. godine obraća pravnim državnim institucijama, jer smatra da je toj televizijskoj kući učinjena nepravda.

"Mi smo dobili lokalnu dozvolu na osam plus osam godina, odnosno šesnaest godina. Sedme godina država se predomislila i rekla `lokalnih emitera više nema, biće te regionalni`, što je nama udesetrostučilo taksu", kaže Pavlović.

Dodaje da je odluci o njenom štrajku prethodilo pet inspekcijskih kontrola, dve krivične prijave, paljenja zgrade televizije i ugašenja signala sa Crvenog Čota.

"Mi smo pokrenuli postupak u kojem tvrdimo da je to urađeno na nezakonit način, jer ako je konkursom za frekvencije bilo određeno koliki je iznos taksi, onda je ovo što smo mi ETV-u dve godine plaćali desetostruku vrednost, to je bio naš maksimum ekonomski. Poslednje godine mi to više ne uspevamo."

Pavlović tvrdi da nije samo ona dužna državi, već da je i država njoj dužna oko 20 miliona dinara (oko 168 hiljada evra), na ime troškova za advokate koji su vodili sudske postupke Kanala 9, protiv državnih preduzeća koja im nisu dostavljala dokumentaciju na osnovu Zakona o slobodnom pristupu.

"Da ja dobijem tih 20 miliona, ovih dva miliona duga ja bih platila bez problema", kaže Pavlović i podseća i da je TV Kanal 9 još 2014. godine pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti tarife SOKOJ-a (Organizacija muzičkih autora Srbije) i tarife OFPS (Organizacija proizvođača fonograma Srbije).

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Nedim Sejdinović, koji je danas obišao Pavlović u njenoj kancelariji, rekao je za RSE da se ona trenutno oseća dobro, ali da su ovakvi očajnički potezi signal da država mora da rešava aktuelne probleme medija paralelno sa donošenjem Medijske strategije za njihovu budućnost.

"Da mi u saradnji sa sa Vladom Srbije, ministarstvima i drugim institucijama, radimo na izradi nove Medijske strategije i osmišljavamo medijsku budućnost ove zemlje, ali da paralelno sa tim rešavamo tekuće, akutne probleme na medijskoj sceni. I to opet kroz dijalog sa vladom, jer smatramo da 99 posto tig problema produkuje vlast. Ukoliko ne bude spremnosti da rešavamo ove probleme, mi nećemo učestvovati ni u izradi Medijske strategije"

Ovakav stav medijskih i novinarskih udruženja biće izneti u sredu u Vladi Srbije, na sastanku predstavnika te koalicije sa premijerkom Anom Brnabić.

Predstavnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bordrožić ne polaže puno nade u taj sastanak.

"Meni ne uliva optimizam naredni sastanak koji će i naše udruženje imati sa premijerkom, zato što ni prethodni nije dao rezultate. Ovo je očigledno pokazatelj da ove zemlja srlja u diktaturu i da međunarodna zajednica više nam prava da podržava ovakav oblik vladavine, ma šta oni dogovarali sa njima".

Pavlovićevu je podržalo i udruženje za zaštitu potrošača Prosperitet iz Novog Sada, zajedno sa Asocijacijom otrošača Srbije i Republičkom unijom potrošača.