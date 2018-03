Novi rok za ruske migove: Operativni do kraja godine

Šest aviona tipa MIG – 29, koji su prema tvrdnjama najviših državnih zvaničnika u Srbiju stigli kao donacija Rusije, do kraja godine će biti operativni, izjavio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

Vulin je sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem obišao radove na remontu letelica na vojnom aerodromu u Batajnici.

"To znači da će svi avioni biti podignuti na nivo SD, što je četiri plus generacija. Do kraja godine moći ćemo da kažemo da su svi avioni operativni i da su u vazduhu", rekao je ministar odbrane Srbije.

Vulin je potvrdio najave da bi Srbiji iz Rusije mogla biti isporučena i dva ruska transportna aviona AN-26 – što je, kako navodi, definisano dogovorom Rusije i Srbije.

"I to je deo Vojno-tehničkog sporazuma. Bićete vrlo brzo obavešteni. Ja sam veoma zadovoljan do sada. Sve što je dogovoreno između dva vrhovna komandanta (predsednika Rusije i Srbije Vladimira Putina i Aleksandra Vučića) ispunjeno je", rekao je Vulin.

Inače, šest polovnih ruskih letelica koje su trenutno na remontu, u delovima su dopremljeni u Srbiju oktobra prošle godine. 20. oktobra - na dan oslobođenja Beograda, dok su prizemljeni prikazani javnosti, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, najavio je da će u letnom stanju biti do kraja 2017. – što se međutim nije dogodilo.

Taj rok je, kako se moglo čuti od ministra Aleksandra Vulina, pomeren za kraj tekuće 2018. godine. O izdacima čitavog aranžmana sa Rusijom, koji je predsednik Vučić obelodanio prošle jeseni govoreći o cifri od 180 miliona evra, Vulin nije želeo gotovo ništa da kaže.

"O ciframa drugi put, a plaća se od modernizacije, remonta u ovoj fazi, nabavke rezervnih delova, dok je najveći deo ostaloga donacija", naveo je.

Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako se donacijom može tumačiti nešto što se plaća, Vulin je odgovorio:

"Mi ne plaćamo za te avione. Gospodine, biće mi veliko zadovoljstvo da za taj novac donesete taj broj aviona. U tom stanju, odmah ću to otkupiti od vas. Znam da ne možete, ali govorim koliko je to povoljna stvar i da ne možemo da govorimo o kupovini. To nije nikakva kupovina. To je mali deo troškova od objektivne vrednosti onoga što smo dobili", zaključio je Vulin.

Polovni ruski avioni, ali i druga najavljena saradnja sa Rusijom, sprovodi se na osnovu Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane dve države potpisanom 2013. godine.

Takođe, tokom obilaska hangara u kojima se remontuju MIG-29 letelice saopšteno je da je Vojska Srbije uvela u upotrebu šest školskih aviona "lasta".