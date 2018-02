Lukač: Ruski instruktori neće obučavati policajce u RS

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je danas da će policajce u RS kao i do sada obučavati američki i evropski instruktori, demantujući informacije da u policijski kamp u Zalužanima kod Banjaluke stižu ruski instruktori.



"Nije istina da bilo ko iz Rusije obučava naše policajce niti ima bilo kakvih Rusa ni u Zalužanima niti bilo gde drugde, niti će ih biti", rekao je Lukač novinarima u Banjaluci.



On je naveo da je MUP RS dobio saglasnost svih nadležnih institucija na nivou BiH za nabavku 2.500 pušaka za policiju u RS, potvrdivši da će ta nabavka koštati 960.000 dolara.



Puške će biti nabavljene od kragujevačke Zastave i biće isporučene u martu.



"Svi naši policajci, u skladu sa zakonom, kao svi policijaci u Evropi i svetu, imaju pravo na kratko i dugo naoružanje. Problem MUP-a je bio što se proteklih godina nije radilo na tome, što su naši pripadnici koristili jedan broj pušaka koje su ostale iz proteklog rata, što je neadekvatno oružje za policijsku namenu", rekao je Lukač.



On je podsetio na teroristički napad na policijsku stanicu u Zvorniku u aprilu 2015. godine, kada je, kako je naveo, policajac pokušavajući da odbrani svoj i živote kolega koristio pištolj star više od 30 godina koji se zakočio prilikom pucanja.



Prema njegovim rečima, tada je jedan policajac pognuo, a dva ranjena, a moglo se desiti da svi koji su tada bili u policijskoj stanici budu ubijeni da se nisu pojavili pripadnici Jedinice za podršku koji su likvidirali napadača.



Puške koje će biti nabavljene, rekao je on, biće rasporedjene po policijskim upravama i stanicama.



"Puške će biti obezbedjene, pod ključem i u slučaju potrebe policajci će moći da koriste to oružje u skladu sa zakonom", dodao je ministar policije.



Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je opremanje policije RS u skladu sa standardima koji važe za policije u regionu.



Dodik je kazao da je nabavka 2.500 pušaka za policiju RS potpuno legitiman posao, koji je dobio odobrenje struktura i zajedničkih institucija BiH.



"Nabavka oružja je jedan od segmenata obuke i jačanja spremnosti policije da se suprotstavi raznim oblicima napada na javni sistem", izjavio je Dodik novinarima u Karlovcu, gde boravi u posjeti Eparhiji gornjokarlovačkoj.



On je naveo da je to prva količina naoružanja koju nabavlja MUP RS, jer je policiji RS više od 20 godina bilo zabranjeno da nabavi bilo koji komad oružja.