Suđenje za terorizam u CG: Velimirović prijavio da bi spriječio krvoproliće

Svjedok Mirko Velimirović rekao je u nastavku suđenja optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine u Crnoj Gori da je sve u vezi sa pripremama državnog udara prijavio Tužilaštvu Crne Gore i specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, kako ne bi došlo do krvoprolića.



Velimirović je rekao da je nastavio da sprovodi plan pripreme državnog udara, nakon što je prijavio sve Tužilaštvu u Crnoj Gori, jer se plašio da je svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić poslao nekog da ga prati.



On je naveo da ne bi ništa prijavio "da nije bilo oružja", te naglasio da se plašio kada je "uništavao oružje na Kosovu".



Advokat Dušan Jovović i danas je tražio pauzu jer se njegov branjenik, bivši general srpske Žandarmerije Bratislav Dikić, nije osjećao dobro.



Suđenju nisu prisustvovali lideri Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić i Milan Knežević, koji su udaljeni do kraja dokaznog postupka zbog nedoličnog ponašanja i vrijeđanja suda.



Optužnicom Specijalnog tužilaštva u slučaju pokušaja terorizma na izborni dan u Crnoj Gori obuhvaćena su ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, te državljani Srbije - Miloš Jovanović, Nemanja Ristić, Predrag Bogićević, Bratislav Dikić, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić i Srboljub Đorđević.



Optužena su i tri crnogorska državljanina - lideri DF-a Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mihailo Čađenović, službeni vozač DF-a, dok se postupak protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića vodi posebno.



Suđenje se nastavlja sjutra u 9.30 sati.