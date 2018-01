Čović: Učinit ćemo sve za izbore u Mostaru u oktobru 2018.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović u intervjuu za BHT je kazao da će učiniti sve da se postigne dogovor kako bi se izboru u Mostaru održali, kao i u drugim gradovima u oktobru ove godine.

"Ja ću učiniti sve sa svoje stane da to bude u desetom mjesecu. Ako smo već ovoliko propustili da imamo Gradsko vijeće koje će biti izabrano od strane ljudi u Mostaru i po modelu koji će biti ustanovljen između ovih partnera, jer trećih partnera nema. Ja sam uvjeren da ovu šansu ne smijemo propustiti. Propustiti ovu šansu znači imati još dvije godine do lokalnih izbora 2020, pa ćemo istu priču imati. Krajnje je vrijeme da to presiječemo i oslobodimo i Mostar i druge sredine od pritisaka politike“, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović.



Također je komentarisao Izetbegovićevu posjetu Istanbulu, kazavši da su ti razgovori bili bez zajedničkog stava Predsjedništva BiH.

Dodao je da su regionalni odnosi izuzetno važni za BiH.



"Već odavno se nametnulo kroz različite komentare i dogovore kroz povijest jedan odnos koji Turska ima prema BiH i interes za BiH. Kako god ona to prikazivala, to je jedan kvalitetan odnos koji oni drže s bošnjačkim narodom na ovim prostorima. To je također dobro za BiH zbog značaja i uloge Turske u svijetu, ne samo na ovom području. Jedino što je u tome važno je da pokušamo ono što ponekad zloupotrijebimo u komunikaciji s javnosti, imati jasan stav u ime BiH kad razgovaramo s našim susjedima i našim prijateljima, bez obzira koliko su daleko od BiH. Tako da i ovi razgovori koji se vode u Turskoj dobri su. Jedini problem tim razgovorima je opet što tri člana Predsjedništva nemaju zajednički stav i nisu uopće raspravljali o pitanjima koja bi potencijalno mogla biti na dnavnom redu. I onda se postavlja pitanje-kako je moguće da jedan član Predsjedništva- a nije u ulozi predsjedavajućeg- ide bez jasnog zajedničkog dogovora”, rekao je Čović.



Međutim, naglasio je da se i to ostavi po strani, jer je ,kako je rekao “prevažno je da se razgovara, da se traže zajednička rješenja:



“Uvjeren sam da ćemo vrlo brzo, a ovih dana idemo zajedno u Brisel ja i kolega Ivanić i kolega Izetbegović, pa ćemo dobiti priliku da i o toj temi razgovaramo, jer mislim da će slične teme biti i u Briselu“, rekao je Čović.