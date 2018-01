Arežina: Sledi tužba protiv RTV-a zbog otkaza

Slobodan Arežina će, nakon rešenja o otkazu koje mu je uručeno, još jednom tužiti Radioteleviziju Vojvodine. Arežina, koji je u decembru prošle godine odlukom Apelacionog suda vraćen na funkciju programskog direktora te medijske kuće, kaže da je otpušten s obrazloženjem da je postao tehnološki višak.

Radio Slobodna Evropa zatražio je od Radio-televizije Vojvodine obrazloženje takve odluke i od te medijske kuće iščekujemo odgovor.

Arežina je pak za RSE rekao da je odluka o otkazu, kako se navodi u rešenju koje mu je dostavljeno, doneta nakon uporedne analize rada dva programska direktora – njega i Sonje Kokotović, koja ga je nasledila pošto je nezakonito smenjen - što je potvrđeno presudom Apelacionog suda iz decembra 2017.

“Oni konstatuju u tom rešenju koje su mi dali da postoje dva programska direktora – iako sam više puta upozoravao da je to protivzakonito, da dva ne mogu postojati. I kažu da su oni procenili da dosadašnja direktorka programa ima više zasluga da ostane na tom mestu. Pa mi daju rešenje da sam tehnološki višak. Pošto im ne trebaju da programska direktora, a samim tim mi saopštavaju da sam dobio otkaz”, navodi Arežina.

On podseća da je, nakon što je formalno vraćen na posao, još jednom utužio poslodavca – Radio televiziju Vojvodine, zbog nedavne odluke da sadržaje te medijske kuće potpisuju dva programska direktora. Poslednji potez rukovodilaca RTV-a Arežina označava kao samovolju i uzurpaciju.

“Reč je o tome da je direktno prekršena odluka najvišeg sudskok organa ove države. I da je to urađeno iz čiste pizme (mržnja, pakost, zloba – prim. nov.) Ne vidim drugi razlog. Oni su mogli da primene neka druga sredstva, ali ovo je onako baš: ‘Nećemo ti dozvoliti ni sekunde da budeš na mestu programskog direktora.’ I to rade samo da bi pokazali svoju moć. E sad, da li je moć važnija od zakon, odluka Apelacionog suda i toga šta jeste pravna istina – to ćemo videti na narednom ročištu. Ja ću naravno i ovim povodom podneti tužbu”, ističe Arežina.

Inače, on je krajem decembra prošle godine potpisao rešenje kojim je vraćen na mesto direktora programa Radio-televizije Vojvodina, ali tu dužnost formalno nikada nije uspeo da preuzme. Kaže da ne sumnja u epilog novog postupka koji će pokrenuti pred pravosudnim institucijama.

“Ako su dve sudske instance donele rešenje koje je u moju korist u prethodnom postupku, sada posle ovakvih odluka, gde se očigledno krši zakon očekujem da postupak čak kraće traje. Sada je sve jasno jer ima nekoliko činjenica i dokaza koje su pravno čvrste da bilo kakvu njihovu odbranu sruše. Mislim da će na kraju pobediti pravda, jer ako izgubimo veru u pravdu – onda čemu da se nadamo”, zaključuje Arežina.

Nakon prve smene Slobodana Arežine, aprila 2016, ostavke na svoje funkcije podneli su i tadašnji generalni direktor RTV-a i glavna i odgovorna urednica Prvog programa Televizije Novi Sad. Usledile su brojne smene, a smenjeni novinari i urednici formirali su Pokret "Podrži RTV" koji je organizovao ulične proteste i druge akcije da bi ukazao na političku pozadinu smenjivanja.