Lagarde nezadovoljna govorom indijskog premijera u Davosu

Generalna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Christine Lagarde (Kristin Lagard) zamjerila je indijskom premijeru Narendri Modiju što u utorak u svom uvodnom govoru u Davosu nije više govorio o ženskom pitanju.



Modi je danas održao uvodni govor na početku Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu na kome je govorio između ostalog o borbi protiv klimatskih promjena i izrazio zabrinutost zbog protekcionizma u trgovini, i njegov govor je uglavnom naišao na hvale istaknutih učestnika Foruma.



Lagarde je bila oštrija izjavivši da bi "voljela da čuje malo više o djevojkama".



Organizatori Foruma, svjesni osetljivosti pitanja rodne nejednakosti, pokušali su sa tim da se uhvate u koštac. Ove godine su svih sedam kopredsjedavajućih Davosa žene.



Forum ove godine ima najveći udeo žena učesnica, mada one i dalje predstavljaju samo nešto više od petine ukupnog broja učesnika.



Još jedna od kopredsedavajućih u Davosu norveška premijerka Erna Solberg pohvalila je Modija zato što je kritkovao protekcionizam i založila se za poštovanje vladavine prava.

Bivši američki potpredsJednik Al Gore (Gor) je bio pun hvale za Modija jer je naveo da mu je borba protiv klimatskim promjena glavni prioritet.



Indijski premijer je u govoru na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu rekao da je njegova vlada posvećena očuvanju životne okoline i olakšanju uticaja klimatskih promjena.



Modi je kao glavni govornik danas u Davosu rekao da je njegova vlada sebi postavila ambiciozan cilj da proizvede 175 gigavata obnovljive energije do 2022. U posljednje tri godine Indija je proizvodila oko 60 gigavata obnovljive energije.



Modi je rekao da razvijene zemlje treba da učine više da pomognu siromašnim u borbi protiv posljedica klimatskih promjena. On je rekao da mnogi govore o smanjenju emisija štetnih gasova ali vrlo malo razvijenih zemalja je spremno finansijski da pomogne zemljama u razvoju kao što je Indija da uvedu odgovarajuće nove tehnologije s tim ciljem.



Modi je nazvao "zabrinjavajućim" nedavni trend trgovinskog protekcionizma u kome vlade uvode prepreke slobodnoj trgovini među nacijama.



"Sile protekcionizma dižu glave protiv globalizacije", rekao je Modi, bez navođenja imena, i dodao da rješenje "za tu zabrinjavajuću situaciju protiv globalizacije nije izolacija".



Modi je govorio neposredno pošto je vlada predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) odobrila uvođenje poreza na uvozne komponente za solarnu energiju i za velike mašine za pranje veša, u nastojanju da se pomogne američkim proizvođačima.



Indijski premijer je rekao da je njegova vlada posvećena podsticanju ekonomskog rasta i smanjenju birokratskih prepreka u poslovanju u Indiji. On je rekao da je njegova vlada posvećena tome da učini da privreda zemlje postane privlačna za investicije.