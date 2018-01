Kijev: Usvojen zakon o reintegraciji Donjecka i Luganska

Ukrajinski parlament usvojio je danas zakon o reintegraciji istočnih regija koje trenutno kontroliraju proruski pobunjenici.



U zakonu se navodi da je Rusija "privremeno okupirala" regije Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine.



Ukrajinski predsednik Petro Porošenko pozdravio je usvajanje novog zakona, navodeći da će on pomoći da se "političkim i diplomatskim" sredstvima povrati kontrola nad istokom zemlje.



Predsjednik Odbora za vansjke poslove gornjeg doma ruskog parlamenta Konstantin Kosačev ocijenio je da novi zakon minira mirovni sporazum iz Minska, čiju su primjenu SAD i EU navodile kao uvjet za ukidanje sankcija Rusiji.



"Kijev je prešao od sabotaže sporazuma iz Minska do njegovog sahranjivanja", rekao je on.



U sukobima na istoku Ukrajinu od aprila 2014. godine poginulo je više od 10 tisuća ljudi. Iako je postignut mirovni sporazum 2015, koji predviđa prekid vatre, povlačenje oružja sa prve linije fronta i ustavne reforme, primirje se stalno krši, uz uzajamne optužbe sukobljenih strana - ukrajinske vojske i proruskih pobunjenika.