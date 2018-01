Beograd: Ostaju iste tarife u telefonskom saobraćaju Srbije i Kosova

Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo saopštila je danas da će se telefonski saobraćaj između centralne Srbije i Kosova "odvijati po domaćim tarifama i da za pozive u okviru fiksne i mobilne telefonije Telekoma Srbija neće biti potrebno birati kod za geografsku oblast +383, uprkos politički motivisanim izjavama Regulatornog tela za elektronske i poštanske komunikacije iz Prištine"



"Na teritoriji Srbije nastaviće da funkcioniše jedinstven telekomunikacioni sistem, od Horgoša do Dragaša, i korisnici usluga kompanije MTS d.o.o. nastaviće da pozivaju centralnu Srbiju na isti način kako su to činili do sada, i obrnuto. Najnovije dezinformacije Prištine u vezi sa navodnom univerzalnom upotrebom pozivnog broja +383 za cilj imaju stvaranje nespokojstva i unošenje zabune među građane Srbije na Kosovu i Metohiji", navodi se u saopštenju.



Ranije je na sajtu Radio-televizije Kosova navedeno da će međunarodni pozivni brojevi Srbije (+381), Monaka (+377) i Slovenije (+386), koje su koristili kosovski telefonski fiksni i mobilni operateri, biti ukinuti do juna ove godine. Takođe je navedeno da u 2018. godini neće biti međunarodnih telefonskih operatera na Kosovu, jer će Kosovo imati samo svoj pozivni broj +383.



Kancelarija za Kosovo je, međutim, navela da će Beograd poštovati dogovore iz Brisela, uključujući i Sporazum o telekomunikacijama, ali da "neće dozvoliti naknadno upisivanje sadržaja u taj sporazum, niti njegovu zlonamernu interpretaciju na štetu srpskog naroda u pokrajini i interesa Srbije".