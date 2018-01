Trump: Vrijeme za promjene u Iranu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je "vrijeme za promjene" u Iranu i da su građani te zemlje "gladni" slobode, nakon višednevnih smrtonosnih protesta protiv vlade u Teheranu.



"Iran je zatajio na svakom nivou, uprkos užasnom sporazumu koji je s njim sklopila Obamina administracija", naveo je Trump u tweetu, misleći na nuklearni sporazum postignut u vrijeme njegovog demokratskog prethodnika Baracka Obame.



"Veliki iranski narod godinama je ugnjeten. Oni su gladni hrane i slobode. Skupa s ljudskim pravima, otima se blago Irana. Vrijeme je za promjene!" navodi Trump.





Trump se često oglašavao na Twitteru povodom protesta u Iranu otkako su izbili u prošloj sedmici.



"Svijet to posmatra", naveo je on, ponovo postavljujući snimak svog govora u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru.



"Represivni režimi ne mogu vječno trajati i doći će dan kada će se iranski narod suočiti s izborom", navodi on u tweetu, citirajući riječi iz govora.



Iranski predsjednik Hassan Rouhani uzvratio je, međutim, rekavši da američki čelnik - čije je "kompletno biće" protiv iranskog naroda - "nema nikakvo pravo" da se solidariše s demonstrantima.



Deset ljudi poginulo je tokom noći u Iranu, javili su lokalni mediji, čime je ukupan broj ubijenih u četiri dana protesta porastao na 12, prenosi AFP.