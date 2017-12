Gradonačelnik Soluna tvrdi da se Zaev sam pozvao

Gradonačelnik Soluna Janis Butaris je izjavio da nije pozvao premijera Makedonije Zorana Zaeva da dočeka Novu godinu u tom grčkom gradu, tvrde danas makedonski mediji.

"Ja ga nisam pozvao, sam se pozvao. Tokom moje posete Skoplju u novembru rekao mi je da želi da novogodišnji praznik provede u Solunu. Rekao sam mu da dodje, da verujem da će se lepo provesti. Nisam pretpostavio da će to da se protumači kao formalni poziv", rekao je Butaris za grčki list "To vima" (www.tovima.gr).

Gradonačelnik Soluna je dodao da je "saznao da je on (Zaev) sa oko 15 prijatelja rezervisalo sobe u (solunskom) hotelu Makedonija palas".

"Ako mi se javi, doći ću da se sastanemo, a ako ne, neka provede Novu godinu sa svojim prijateljima", rekao je Butaris (75).

Vlada Makedonije je pre nekoliko dana saopštila da će premijer Zoran Zaev Novu godinu dočekati u Solunu, prenosi Beta

Potparol Mile Bošnjakovski je rekao da će premijer otputovati u Grčku na poziv gradonačelnika Soluna Janisa Butarisa i da se radi o privatnoj poseti.

"To vima" je u sredu, 27. decembra, objavila da je istražila, kako piše, "kako nam se to desilo?" i to baš uz posredovanje solunskog gradonačelnika koji govori da "gradonačelnici ne vode spoljnu politiku", mada, primećuje list, Butaris "BJRM naziva 'Makedonija' ", iako se u Grčkoj za tu zemlju zvanično koristi ili ta skraćenica, ili samo "Skoplje".

List ukazuje da po prvi put da "neki skopski premijer odlučuje da poseti Grčku radi odmora ili dočeka Nove godine", za šta je "bivši premijer Nikola Gruevski uvek indikativno birao druge zemlje, uglavnom Tursku, pozivajući svoje zemljake da ne izaberu našu zemlju (Grčku) za letovanje".

"To vima" ukazuje da se novogodišnja poseta Zaeva, makar i neformalna, "poklapa s procesima koji su u toku, a koji će kulminirati narednih dana, u vezi s nazivom susedne države (Makedonije)".

Butaris je za atinski list "ponovio da posete stranih premijera priprema Ministarstvo inostranih poslova, a ne gradonačelnici, ali kaže i da Solun godišnje posete hiljade Skopljanaca (Makedonaca) radi buzukija ili odmora na Halkidiki", piše na kraju članka.