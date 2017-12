Stefanović: Ne nagovaramo migrante da idu ka granici

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je policija bez primene sile i uz pregovore uspela da vrati grupu migranta sa hrvatske granice u prihvatni centar i odbacio navode da je Srbija te migrante dovela na granicu.



"Hrvatska je obavestila komesara (Dimitrisa) Avramopulosa i EU da je Srbija ta koja je pokušala da migrante dovede i da sprema novih 600 migranata, što je netačno", rekao je Stefanović na sednici skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove na kom predstavlja izveštaj o radu od jula do septembra 2017. godine.



On je istakao da se čuo sa komesarom juče i da je objašnjeno da je grupa od 100 migranata samoorganizovano krenula ka granici.



Kako je naveo, oni su ka granici sa Hrvatskom krenuli jer su dobili informaciju da će ta zemlja otvoriti svoje granice ako se pojavi veća grupa migranata.



"Informacije koje su dobili nisu istinite, a mi smo pokušali da ih odgovorimo od odlaska na granicu i objasnili im da to neće imati nikakvog efekta, ali nisu želeli da poslušaju i krenuli su ka Hrvatskoj i naišli na kordon hrvatske policije koji im nije dozvolio ulazak", rekao je Stefanović.



On je istakao da nema nove grupe koja ide prema Hrvatskoj i da Srbija nema nikakvu zlu nameru niti na bilo koji način zloupotrebljava prisustvo migranata i da ih dovedi do granica neke druge zemlje ali, kako je dodao, Srbija ne želi da primenjuje silu i prema migrantima će se uvek odgovorno poneti.