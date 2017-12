Brexit 'može biti model za Tursku'

"Pametni dogovor" o Brexitu (Bregzit) može poslužiti kao model za buduće odnose Evropske unije (EU) sa državama koje nisu članice Unije, izjavio je njemački šef vanjskih poslova Sigmar Gabriel (Zigmar Gabrijel).

Turska i Ukrajina su zemlje koje mogu profitirati koristeći ovaj šablon, rekao je Gabriel.

On ne smatra da će uskoro do doći do novih priključenja u EU, tako da su potrebni drugi alternativni oblici saradnje.

O budućim odnosima EU i Velike Britanije koja treba napustiti Uniju 29. februara 2018. godine, još uvijek se pregovara.

Dvije strane dogovorile su se ovog mjeseca o gorućim pitanjima: koliko Velika Britanija duguje EU, šta se događa sa granicom Sjeverne Irske i šta se događa s Britancima koji žive drugdje u Uniji, odnosno građanima EU koji žive u Velikoj Britaniji.

"Ako uspijemo doći do pametnog dogovora sa Velikom Britanijom koji će ocrtati svoje odnose sa Evropom i Brexitom, tada može poslužiti kao model za ostale zemlje", rekao je Sigmar Gabriel.

On predviđa "novi i bliži oblik carinske unije" sa Turskom, pod uslovom da se promijeni situacija u toj zemlji.

Njemačka je zabrinuta o povredama ljudskih prava u Turskoj pod pritiskom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana (Redžep Tajip Erdoan).

Pod carinskom unijom dogovorenom 1995. između Turske i EU, robna razmjena u ove dvije zemlje odvija se bez carinskih ograničenja iako isključuje poljoprivredne proizvode. Međutim, razgovori o pristupanju nisu se pomjerili od 2005. godine.

Trenutno postoji sporazum o pridruživanju između Ukrajine i EU koji podstiče političku saradnju i trgovinu.

U junu 2016. godine, Velika Britanija je glasala na referendumu da napusti EU nakon više od četiri decenije članstva.