Rusija i Kina pozdravile američki poziv na dijalog Severnoj Koreji

Rusija i Kina pozdravile su u srijedu spremnost SAD da bez preduslova pokrenu dijalog sa Severnom Korejom o njenom nuklearnom i balističkom programu.



"Takva konstruktivna izjava mnogo je više zadovoljavajuća od retorike sukoba koja se do sada koristila. To svakako pozdravljamo", rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov i dodao da je ruski predsjednik Vladimir Putin u nekoliko navrata rekao da je "ratna retorika" kontraproduktivna u rješavanju krize.



I Kina je pozdravila odluku američkih vlasti, mada je portparolka Bijele kuće Sarah Huckabee Sanders rekla da predsjednik Donald Trump nije promijenio stav o Sjevernoj Koreji.



Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je nadu da će Vašington i Pjongjang "preduzeti značajane korake za uspostavljanje dijaloga".



Rusija i Kina se zalažu u UN za dijalog sa Sjevernom Koreje kojoj je uveden niz sankcija zbog testiranja nuklearnih i balističkih raketa.



Šef američke diplomatije Rex Tillerson izjavio je u utorak uveče da su SAD spremne na razgovore sa Sjevernom Korejom "bez preduslova", iako ostaju odlučne da na sve načine, uključujući i vojnim putem, ubijede Pjongjang da odustne od nuklearnog programa.



"Spremni smo na razgovor sa Sjevernom Korejom kada ta zemlja to bude htjela. Spremni smo za prvi sastanak bez preduslova", rekao je Tillerson čija izjava predstavlja ublaženiji stav od Trumpovog.



Američki državni sekretar je dodao da "iza diplomatije uvijek postoji jako vojno prisustvo.

"Ako Sjeverna Koreja učini loš izbor, spremni smo i za vojnu opciju", upozorio je Tillerson i dodao da SAD "jednostavno ne mogu da prihvate da Sjeverna Koreja posjeduje nuklearno oružje".



Istovremeno, lider Sjeverne Koreje Kim Džong-Un je rekao da će njegova želja nastaviti razvoj nacionalne odbrambene industrije i da će "pobijediti u sukobu sa imperijalistima i SAD", javila je agencija KCNA.