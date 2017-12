MUP za RSE: Žandarmerija ne obezbeđuje Zvonka Veselinovića

Pripadnici Žandarmerije ne obezbeđuju Zvonka Veselinovića, niti to lice ima status štićenog lica, niti je to bilo ko tražio od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Napominjemo da samim tim ne postoji nikakva saglasnost niti naredba za to.

Ovo je odgovor koji je Radio Slobodna Evropa dobila od MUP-a Srbije na upit da li kontroverznog biznismena sa severa Kosova Zvonka Veselinovića obezbeđuju pripadnici policijske jedinice Žandarmerije.

RSE je upit MUP-u Srbije uputila povodom pitanja Radoslava Milojičića, poslanika opozicione Demokratske stranke, postavljenog na sednici Skupštine Srbije u sredu, 7. decembra.

„Informaciju da Zvonka Veselinovića obezbeđuju pripadnici Žandarmerije dobili smo iz bezbednosnih izvora. Nebojša Stefanović, ministar policije, se prema saznanjima i sam iznenadio kada je ovo saznao“, izjavio je za dnevni list „Danas“ Milojičić. On je objasnio da je DS u mogućnosti da ima takvu vrstu informacija, budući da je lider te partije Dragan Šutanovac bio ministar odbrane.

Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je u martu 2016. godine biznismena Zvonka Veselinovića iz Zvečana na Kosovu optužbi da je sa saradnicima protivpravno prisvojio 32 kamiona u vlasništvu Hipo Alpe Adria lizinga. Lokalni mediji su o Veselinoviću pisali da je navodno još 1999. godine hapšen zbog organizovanog krijumčarenja automobila. U junu 2003. godine uhapšen je u Novom Pazaru sa više od tri kilograma heroina, ali nema informacija da je slučaj završio na sudu. U aprilu 2004. uhapšen je u Kosovskoj Mitrovici zbog sumnje da je ubio Slavišu Maksimovića. Kraljevačka policija ga je uhapsila 2011. godine zbog oružja.

Iste godine je navodno predvodio Srbe u sukobu sa pripadnicima KFOR-a i učestvovao u paljenju graničnog prelaza na Jarinju. Sve navode o protivzakonitim delima Veselinović odbacuje, ističući da nikada nije osuđen.