Fabrici: Srbija otvara nova poglavlja u pregovorima sa EU

Šef delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji Sem Fabrici izjavio je danas u Beogradu da misli da će Srbija u narednih deset dana otvoriti nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa EU, ali nije precizirao koliko ni koja će poglavlja biti otvorena.



"Ne bih išao toliko daleko (da neće biti otvaranja poglavlja) ali bih izbegao spekulacije o broju poglavlja i o kojim poglavljima bi se radilo... Videćemo 11. decembra koliko i koja poglavlja će biti otvorena", rekao je Fabrici za agencije Beta i Fonet u EU Info centru.



On je rekao da je njegova lična želja da poglavlja budu otvorena jer bi to oslikavalo "dobar posao koji se Srbija uradila".



Na pitanje koja bi poglavlja mogla da budu otvorena, Fabrici je rekao da to zavisi od pregovarača i da se o tome razgovara u Briselu.



"Sačekajte međuvladinu konferenciju i videćemo rezultat", rekao je Fabrici.



On je dodao da je za otvaranje novih poglavlja važno nastaviti reformski proces i da je otvaranje poglavlja posledica reformi.

RTS je juče objavio da Međuvladina konferencija na kojoj će Srbija otvoriti nova poglavlja u pregovorima sa EU treba da bude održana 11. decembra, ali da još nema saglasnosti o tome da li će tada biti otvorena dva ili tri poglavlja koja su tehnički spremna.