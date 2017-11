Han: U EU sve veća spremnost za prijem zapadnog Balkana

U Evropskoj uniji postoji sve veća spremnost da se razmotri pridruženje bloka država zapadnog Balkana, što bi moglo osigurati mir u regiji istovremeno obogaćujući i samu EU, izjavio je evropski komesar za proširenje Johanes Han, prenosi Fena.



"Postoji rastuća spremnost među državama članicama (EU) da se bave proširenjem (nego prije godinu dana)", izjavio je Han za austrijske dnevne novine Wiener Zeitung u intervjuu objavljenom u utorak.



Albanija, Makedonija, Crna Gora i Srbija zvanično imaju kandidatski status, dok Bosna i Hercegovina i Kosovo traže isti status. EU smatra tu regiju kao bitnu za suočavanje s brojnim pitanjima od kontrole imigracije do suprotstavljanja sigurnosnim prijetnjama koje se kreću u obimu od ruskog miješanja do radikalnog islama.



Države članice su uvidjele da "mir može biti postignut na Balkanu i da je perspektiva članstva u EU od vitalnog značaja za to", kazao je Han.



Zapadni Balkan i njegovih 20 miliona stanovnika nestrpljivi su da napreduju i veoma je privlačno tržište za blok, kazao je Han, dodajući da "nova država članica nije breme nego obogaćivanje".



Komesar je kazao da ne podržava ideju o Evropi u više brzina jer bi to navelo države članice na razlaz. Umjesto toga, svi mogući napori trebaju se uložiti da se omogući slabijim državama da ojačaju u Evropskoj uniji, kazao je on, prenosi Reuters.