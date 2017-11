Kandić: Presuda Mladiću pravedna, najznačajnija do sada

Osnivačica Fonda za humanitarno pravo (FHP) Nataša Kandić ocenila je danas da je presuda ratnom komandantu Vojske Republike Srpske (VRS) Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom najznačajnija presuda do sada i da je pravedna u odnosu na počinjene zločine, u meri u kojoj je to moguće s obzirom na zakone i međunarodno pravo.

U izjavi agenciji Beta, Nataša Kandić je ocenila da je kazna doživotnog zatvora adekvatan odgovor suda na zločine koje je počinio oficir na najvišoj poziciji u VRS i da je posebno važno što je u sažetku presude navedeno koji su sve strašni zločini počinjeni i u onim opštinama u kojima sud nije našao da je Mladić odgovoran za genocid.

"Iako sudskom odlukom nije utvrđeno da je tamo bio genocid, primeri koji su pomenuti govore da su to najužasniji zločini, uglavnom prema civilima", rekla je Kandić.

Ona je dodala da je presuda značajna jer i Srbiju i Republiku Srpsku i region stavlja pred dilemu da se suoči za zločinima prema drugima ili da dovede u pitanje perspektivu postojanja civilizovanog društva.

"Ovom presudom imamo sliku odgovornih zbog kojih gubimo civilizacijsku perspektivu. Ne možemo takve ljude slaviti kao heroje ako smo zbog njih kao društvo prestali da ličimo na društvo koje ide ka civilizacijskoj zajednici. Sada vidimo ko je tome doprineo i koliko je Mladić svojim ponašanjem i naredbama doprineo da izgubimo perspektivu drugih, solidarnost i saosećanje sa njima i sposobnost da priznamo kada grešimo", rekla je ona.

Nataša Kandić je navela da je zbog takvih ljudi društvo i dalje na nivou poricanja, pravdanja i prećutkivanja (zločina).

Ona je navela da većina običnih ljudi na ulici neće imati nikakve reakcije na presudu dok će ekstremističke grupe i političke partije nastaviti da pričaju da je Mladić heroj.

"Od vlasti neće biti nekih velikih reakcija i to je već prihvaćen način da se prihvate loše poruke... Dva-tri dana biće lažno patriotskih poruka a onda će to sve polako nestati kao tema. A upravo to treba biti tema zauvek, dok ne shvatimo da su oni zapravo radili protiv svih nas. Jer svi plaćamo cenu takvih postupaka", rekla je ona.

Mladić je danas pred Haškim tribunalom osuđen na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u BiH. U Hagu je proglašen krivim po svim tačkama optužnice izuzev prve koja se odnosi na genocid u šest opština u BiH.