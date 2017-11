Vučić: Srbiju čeka težak period u odnosu sa Kosovom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je najavio da zemlju čeka težak period u odnosu sa Kosovom:

"Poglavlje 35 (normalizacija odnosa sa Kosovom) se provlači i kroz mnoga druga poglavlja i neće biti zatvoreno do onoga što se ovde naziva normalizacija odnosa između Beograda i Prištine kako mi kažemo ili kako oni kažu - Srbije i Kosova. To je pretežak zadatak za jednu glavu – za nekoliko ljudi: u tome mora da učetvuje ceo naš narod svi naši građani- zato imamo unutrašnji dialog. Ja sam na dva skupa čuo različite i dijametralne stavove ali je prilika da neke stvari naučim i da smo imali te pameti da to radimo pre 10-12 godina možda bi neke stvari danas izgledale drugačije. Dakle ljudi najteže stvari nas tek čekaju" izjavio je predsednik Srbije.

Vučić je u Briselu razgovarao sa Frederikom Mogherini, šeficom evropske diplomatije, sa kojom je razmatrao pitanje otvaranja novih poglavlja u pristupnim pregovorima između Brisela i Beograda.

Srpski predsednik je istakao da je razgovarao i o obavezama koje proizilaze od poglavlja 23 i 24 u pristupnom procesu. On je pred novinarima naglasio da je izvesna evropska budućnost za sve zemlje na Zapadnom Balkanu, ali da je najvažnija međusobna saradnja unutar regiona.

"Verujem da ćemo svi zajedno razumeti da od povratka u prošlost i rekao bih života u prošlosti gubimo mnogo dragocenog vremena za drugačiju i bolju budućnost" rekao je Vučić.

Inače kako se saznaje iz diplomatskih izvora Evropske Unije, pre mogućeg zelenog svetla za otvaranje novih poglavlja, zemlje članice čekaju na izveštaj Evropske komisije o napretku zvaničnog Beograda oko ova dva najvažnija poglavlja, 23 i 24.

Paralelno s tim se očekuje da i Frederika Mogehrini preda izveštaj o napretku i dijalogu. Od ova dva izveštaja zavisi otvaranje novih poglavlja na sastanku koji je zakazan za 13 decembar.

Srbija, se nada da će otvoriti najmanje 3 poglavlja narednog meseca.