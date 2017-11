Evropljanke od danas do kraja godine rade besplatno

S obzirom da je prosečna satnica žena u Evropi za 16,3 odsto manja nego satnica muškaraca, Evropljanke će od danas do kraja godine zapravo raditi besplatno, prenosi Beta.



Evropski dan jednakih plata, koji ove godine pada 3. novembra, označava dan u godini kada žene, zbog manjih plata nego što imaju njihove muške kolege, počinju da rade praktično besplatno.



Iako su u EU žene po obrazovanju jednake ili čak obrazovanije od muškaraca, to se ne vidi na tržištu rada.



U 2016. je 33 odsto žena a 29 odsto muškaraca u EU imalo završeno visoko obrazovanje ali je stopa zaposlenosti žena bila za 11,6 procentnih poena manja nego kod muškaraca.



Žene takođe nisu dovoljno zastupljene na najvišim pozicijama u najvećim kompanijama u EU - među 14 predsednika uprava samo je jedna žena i takođe je žena samo jedan od 20 izvršnih direktora.



U zajedničkom saopštenju prvi potpredsednik Evropske komisije Frans Timermans, komesarka za zapošljavanje i socijalna pitanja Marijan Tisen i komesarka za pravdu Vera Jurova istakli su da je rodna ravnopravnost, uključujući iste plate za žene i muškarce, jedna je od osnovnih vrednosti EU ali da je to i dalje daleko od realnog stanja.



"To znači da žene dva meseca godišnje rade besplatno u poređenju sa njihovim muškim kolegama. To je šokantna i neprihvatljiva nepravda u Evropi u 21. veku", naveli su visoki evropski zvaničnici.



Oni su u saopštenju EK povodom Evropskog dana jednakih plata takođe najavil da će za nekoliko nedelja predstaviti Akcioni plan za borbu protiv rodnog jaza u platama.