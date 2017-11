Niški stručnjaci napravili robota za kineske domove za stare

Studenti i profesori, saradnici Centra za robotiku na Elektronskom fakultetu u Nišu završili su izradu robota koji bi uskoro trebalo da bude korišćen u kineskim domovima za stare osobe, prenosi Beta.



Robot napravljen na niškom Elektronskom fakultetu, prema rečima profesora tog fakulteta Gorana Đorđevića, jedinstven je po tome što je pet do šest puta jeftiniji od sličnih robota na svetskom tržištu.



"Dokazali smo da robot može da se napravi za 1.500 evra i da dobro radi. Slični roboti na tržištu koštaju najmanje 10.000 evra", kazao je Đorđević za.



On je rekao da je robot napravljen sa ciljem da zameni negovatelje u velikim domovima za stare osobe kakvi postoje u Kini.



"Robot može da zameni ljude u jednostavnim poslovima kakvi su donošenje lekova i aparata za merenje pritiska", izjavio je Đorđević.



Dodao je da bi se korišćenjem robota značajno uštedelo vreme negovatelja za obavljanje poslova koji se ponavaljaju, tako da bi oni mogli da se posvete korisnicima kojima je nega zaista potrebna.



Prema Đorđevićevim rečima, ideja o izradi jeftinog robota za staračke domove potekla je od stručnjaka iz Švajcarske, a američka kompanija pokušala je da razvoj robota organizuje na univerzitetu u Kaliforniji.



"Taj pokušaj nije uspeo i naš fakultet dobio je posao u konkurenciji sa jednim kineskim univerzitetom. Razvoj i izrada robota trajali su skoro godinu dana", rekao je Đorđević.



On je istakao da su kineske kompanije zainteresovane da robota koga su izumeli stručnjaci u Nišu izrađuju u velikim serijama, i u toku su pregovori o proizvodnji sa firmom koja je finansirala njegovo projektovanje.



Asistent Elektronskog fakulteta i jedan od članova tima koji je radio na izradi robota Vladimir Mitić istakao je za agenciju Beta da će stručnjaci u Nišu nastaviti da rade na usavršavanju tog savremenog uredjaja.



"Robot sada ima ekran preko kojeg korisnici mogu da komuniciraju sa negovateljima ili članovima porodice. U planu je da se omogući da na tom ekranu mogu da gledaju i televiziju ili da ga koriste kao ekran kompjutera", rekao je Mitić.



On je podsetio da se robot samostalno kreće i to tako da se nimalo ne prospe čaša sa vodom koja se na njega stavi.



"Sastavni deo robota je mali frižider za čuvanje lekova na niskim temperaturama. Ima i lampu i može da, u slučaju nestanka struje u stanu korisnika, alarmira negovatelja ili druge osobe", izjavio je Mitić.



Saradnici Centra za robotiku istakli su da već nekoliko godina unazad rade na razvoju robota koji ne koštaju previše i to kombinovanjem jeftinih komponenti sa vrhunskim softverom.