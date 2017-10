Plenković: Bez promjena odnosa prema Rusiji

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da ne vidi sebe kao novog europskog povjerenika te naglasio da ima još puno posla kao predsjednik hrvatske vlade.



"To nije tema, nije realno. Ja sam predsjednik hrvatske vlade. Što se tiče kandidatura, imamo mi jako puno vremena i posla", rekao je Plenković u izjavi novinarima u Bruxellesu, na marginama summita EU-a.



Govoreći o hrvatskom stajalištu prema sankcijama EU-a prema Rusiji, Plenković je rekao da se nisu promijenili razlozi za njihovo uvođenje.



"Naša je pozicija nepromijenjena, ne vidim da se u razlozima zbog kojih su sankcije uvedene išta promijenilo", rekao je Plenković odgovarajući na pitanje je li se hrvatsko stajalište promijenilo nakon posjeta hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Ruskoj Federaciji, javlja Hina.



"Predsjednicu nisam imao priliku ni čuti ni vidjeti. Vidjet ćemo se ovaj vikend, nakon što se vratim iz Bruxellesa, a ona iz Moskve. Principijelna je politika Vijeća EU-a, pa i svih nas, da se ispune kriteriji koje Rusija treba ispuniti", rekao je on.



Dok je davao izjavu novinarima, Plenkoviću se s leđa prišuljao predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, lagano ga uštipnuo te mu poslao "zračnu pusu".



"Jean-Claude se inače voli grliti i ljubiti, tako da je to simpatično s njegove strane", prokomentirao je Plenković.