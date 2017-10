Protesti u Rusiji na Putinov rođendan

Pristalice ruskog opozicionog lidera Alekseja Navaljnog, koji je u zatvoru, demonstrirale su danas širom Rusije, zahtevajući od vlasti da mu dozvole učešće na predsedničkim izborima.



Navaljni izdržava zatvorsku kaznu od 20 dana zbog organizovanja neodobrenog protesta, a njegovi saradnici su za danas, na 65. rodjendan predsednika Rusije Vladimira Putina, najavili proteste u gotovo 80 ruskih gradova, navodi Asošiejted pres.



Nekoliko stotina uglavnom mladih gradjana demonstriralo je u centru Moskve, mašući ruskim zastavama i uzvikujući "Rusija će biti slobodna" i "Oslobodite Navaljnog!"



Policija je upozorila učesnike protesta da skup nije dozvoljen i pozvala ih da se razidju, ali nije pokušavala da rasturi skup. Neki od demonstranata, uglavnom tinejdžeri, kasnije su u pratnji policije vikali blizu Kremlja "Pustite Navaljnog da se kandiduje" i "Budućnost bez Putina", a policija ih je kordonima sprečila da dodju do Crvenog trga.



Odluka vlasti da se uzdrži od primene sile i dozvoli demonstrantima da prošetaju centrom Moskve razlikuje se od prethodnih ovogodišnjih skupova pristalica Navaljnog, kada je uhapšeno više od 1.000 učesnika protesta.



Broj ljudi na današnjim demonstracijama širom Rusije kretao se od nekoliko desetina do nekoliko stotina. Vlasti nisu odobrile održavanje većine tih skupova, ali policija nije primenjivala silu i uhapsila je svega nekoliko demonstranata i aktivista.



Navaljni je objavio da želi da se kaniduje za predsednika Rusije na izborima u martu 2018. godine, ali njegovo učešće na izborima onemogućava krivična sudska presuda za koju on tvrdi da je politički motivisana. Navaljni je 2013. godine osudjen zbog pronevere 16 miliona rubalja (oko 236.000 evra).



Putin još nije potvrdio učešće na izborima, ali očekuje se da se kandiduje za novi šestogodinji mandat i da mu, uz trenutnu podršku i do 80 odsto gradjana, neće biti teško da pobedi veterane s prethodnih izbora - lidera komunista Genadija Zjuganova, ultranacionalistu Vladimira Žirinovskog i liberala Grigorija Javlinskog.



Navaljni (41) koji je izgradio ime otkrivajući korupciju ruskih zvaničnika, rekao je ranije da je visok nivo podrške Putinu posledica nedostatka stvarnog političkog takmičenja i apelovao na svoje pristalice da mu pomognu da se kandiduje.



Navaljni je ove godine organizovao nekoliko talasa demonstracija, a veliki protesti 26. marta bili su najmasovniji u Rusiji u poslednjih pet godina.



Ti protesti su pokrenuti posle dokumentarnog filma o navodnom tajnom bogatstvu ruskog premijera Dmitrija Medvedeva koji je Navaljni snimio i u martu objavio na Jutjubu (YouTube), od kada je imao gotovo 25 miliona pregleda.