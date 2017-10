Sarajevo: Sastanak političkih stranaka o Izbornom zakonu

U Sarajevu je u toku sastanak političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine, sazvan na inicijativu lidera Socijaldemokratske partije (SDP) BiH Nermina Nikšića.

Tema je Izborni zakon BiH, odnosno moguće izmjene prvenstveno tehničke naravi, koje bi onemogućile manipulacije u izbornom procesu posebno na sam dan izbora i po zatvaranju biračkih mjesta, u prebrojavanju glasova.

Kako su uoči sastanka novinarima izjavili Nikšić i drugi sudionici, cilj je doći do rješenja koje će osigurati da izborni rezultati odražavaju istinski iskazanu volju birača. Ima prijedloga da u tome pomognu i nove tehnologije poput elektronskog brojanja glasova i skeniranja glasačkih listića, kao i prijedloga za uvođenje drakonskih kazni prekršiocima iz biračkih odbora.

Nikšić se nada da će sastanak rezultirati formiranjem tima koji bi mogao predložiti Parlamentu kvalitetno rješenje.

"Mi smo napravili i poziv za sastanak i neki inicijalni prijedlog teksta izmjena Zakona, koji se odnosi samo na ove tehničke ispravke, na proces glasanja, kontrole brojanja glasačkih lističa. Nadam se da će rezultirati formiranjem jedne ekipe koja će pripremiti tekst zakona da pošalje u parlamentarnu proceduru. Ne bih želio da to bude samo uime jedne političke partije, nego većeg broja političkih subjekata. Ali ako ostane na kraju i do jedne, mi ćemo i sami to predložiti", riječi su Nermina Nikšića.

Lider SDP-a je rekao i da očekuje respektabilan broj učesnika na današnjem sastanku, ne samo pozvane političke stranke, već i nevladin sektor te međunarodne partnere.

Novinarima su pojedini sudionici skupa kazali da nisu došli predstavnici Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).