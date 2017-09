Crnogorska opozicija razgovara sa delegacijom EU

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori ove sedmice organizuje sastanke lidera opozicije sa ambasadorima članica Unije. Prvi sastanak održan je saliderom Socijaldemokratske partije (SDP) Rankom Krivokapićem.

Krivokapić rekao da očekuje da premijer Duško Marković pozove opoziciju na dijalog o rješavanju krize.

Evropska unija je u više navrata pozivala crnogorsku opoziciju da prekinu skoro 11 mjeseci dug bojkot parlamenta, ali su sredinom prošle sedmice prvi put konkretno preduzeli korake u posredovanju te pozvali opoziciju na razgovore.



Lider SDP je, nakon sastanka u Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, rekao da je parlamentarni dijalog dao rezultat bez presedana u Crnoj Gori i da je uvjeren da sada novi dijalog između opozicije i Demokratske partije socijalista (DPS) mora dati rezultat koji će biti dogovor za budući period poslije izbora 2018.



Upitan ko će uputiti poziv, opozicija ili DPS, Krivokapić je rekao da to nije pitanje poziva, već stava.



„Očekujem da premijer objavi da je spreman da razgovara o novim izborima i da se dijalog obavi sa njim“, kazao je Krivokapić, dodajući da vlasnik DPS ne želi dogovor i da zato imaju produbljivanje sukoba.



Ako premijer nije spreman, dodao je, „preuzeće odgovornost za ono što će se dešavati u Crnoj Gori“.



Krivokapić, koji je u vlasti sa vladajućim DPS učestvovao18 godina, je rekao da očekuje da bi dijalog mogao početi početkom jeseni, u septembru ili oktobru.



„Parlamentarni dijalog i uspješnost tog dijaloga mi daje za pravo da vjerujem da će i ovaj biti uspješan“, naveo je on.



Krivokapić je, kako je rekao, uvjeren da će evroatlantski partneri „dovoljno uvjerljivo ubijediti premijera da prihvati dijalog“.



Upitan šta ako se dio opozicije vrati u parlament, on je kazao da će SDP sačekati i da oni nijesu partija od danas do sjutra.



Krivokapić je, na pitanje da li su iz Delegacije EU sugerisali povratak opozicije u parlament, odgovorio da će oni uvijek imati stav da su institucije mjesto gdje treba rješavati stvari.

Ni Demokrate neće prekidati bojkot dok se ne ispune uslovi koje su postavili, poručio je nakon razgovora sa šefom delegacije EU Aivom Oravom, lider te partije Aleksa Bečić.

On je istakao kakose Crna Gora nalazi na raskrsnici.“Mi smo za ulazak u EU, ali DPS nikad ne može da nas uvede u Uniju, jer nikad nećemo zatvoriti poglavlja 23 i 24”, naglasio je Bečić.

Evropski ambasadori će razgovarati i sa liderima stalih opozicionih stranka URE, Demosa i Dritanom Abazovićem i Miodragom Lekićem.

Na sastanak sa evropskim diplomatama pozvani su i predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, dok će Demokratski front predstavljati članovi predsjedništva Andrija Mandić, Milan Knežević, Nebojša Medojević i Janko Vučinić. Ova grupacija je početkom mjeseca nagovijestila da bi se mogli vratiti u parlament.

I Socijalistička narodna partija nagovijestila je povratak u parlament, nakon što je novi lider te stranke Vladimir Joković izjavio da bojkot Parlamenta nije najbolji način borbe i da nije dobro da opozicija bude van skupštine. Stoga će, dodaje, njegova partija razmisliti o povratku ukoliko to, kako su nagovijestili, urade DF i Demos.

Opozicija bojkotuje parlament od prošlogodišnjih izbora 16. oktobra prošle godine, jer su kako tvrde odžani u atmosferi državnog udara. Zahtijevaju održavanje novih izbora.