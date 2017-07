Tusk i Vučić: EU računa na Srbiju

Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk izajvio je u Briselu da će Srbija postati punopravna članica Evropske unije kad okonča dijalog sa Prištinom i sprovede reforme.



"Za mene je kraj dijaloga i reformskih napora koje sprovodi Srbija punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. To je ono što smo obećali još u Solunu i što smo spremni da ispunimo", rekao je Tusk posle razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.



Tusk je rekao da EU "jedinstveno podržava evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, što su i lideri Unije ponovo jednoglasno istakli u martu".



Vučić je poslije razgovora rekao da mu je predsednik Evropskog saveta preneo "snažnu posvećenost EU da će Srbija ako obavi svoj posao, postati član EU, kako je i obećano".



Predsednik Srbije je dodao da nije dobio vremenske okvire za eventulano članstvo Srbije u EU i da će "Srbija obaviti svoj posao", iako je mislio da bi gradjani bili više motivisani ako bi imali vremenski okvir.



Vućić je dodao da srpski narod mora biti siguran da će kad sprovede sve potrebno Srbija postati član evropskog kluba, naglasivši da je od Tuska dobio uveravanja da EU računa na Srbiju i da on "veruje tim ljudima".



Predsednik Evropskog saveta je ukazao na ličnu posvećenost srpskog predsednika regionalnoj stabilnosti, rekavši da je to od strateške važnosti za Uniju.



Srbija je to postavila kao svoj geostrategijski cilj, rekao je on, dodavši da se nada da će na tome istrajati.



Tusk je "ohrabrio predsednika Vučića i da nastavi reforme na jačanju vladavine zakona s istom snagom kojom ostvaruje ekonomski napredak".



"Jer moćna i snažna vladavina zakona je dodatni znak da ste vi spremni za ulazak u EU", dodao je.



Tusk je kao primer saradnje EU i Srbije naveo rešavanje izazova s masovnim prilivom ilegalnih migranata i zahvalio Srbiji na podršci, rekavši da tu Srbija može računati na EU isto kao što EU računa na Srbiju.