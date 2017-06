Izetbegović položio vijence na šehidskom mezarju u Sarajevu

Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović položio je u ponedjeljak vijence na Šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu i tom prilikom poručio svima koji vole BiH da se sjete onih koji su svoje živote dali braneći grad i domovinu.

"Moramo se nastaviti boriti za ravnopravnost svakog građanina na svakom predjelu ove zemlje, biti hrabri, reformirati je i graditi i na taj način im vratiti dug. Moja poruka je da im zaista napravimo državu na koju bi oni bili ponosni", rekao je Izetbegović.



Komentirajući problem demobilisanih boraca koji petnaesti dan protestuju ispred zgrade Vlade FBiH u Sarajevu Izetbegović je rekao kako će im izaći u susret u svemu onome što je moguće i realno i kako jedino mogu doći do ispunjenja zahtjeva koji neće destabilizirati BiH i njenu ekonomiju.



"Mi godišnje izdvajamo oko 650 miliona za te kategorije i to je sedam puta više u FBiH nego u RS-u i najviše u regionu. Preko toga mi ne možemo izdvajati, a da ne urušimo kompletan sistem. Ali postoji niz stvari koje možemo uraditi. Unutar te sume se stvari mogu drugačije raspodijeliti. Potreban je novi registar tako da ta sredstva primaju oni koji to zaista zaslužuju. Također, oni moraju ima zdravstveno osiguranje, a moramo donijeti i zakon o udruženjima kojih ima i previše", rekao je.



Na pitanje prijeti li BiH danas opasnost od ideologija devedesetih, Izetbegović je rekao kako loše politike nikada neće biti mrtve i da će fašizma i nacionalizma uvijek biti, ali da je pitanje koliko su te politike snažne.



"Mislim da je odnos snaga daleko povoljniji danas nego prije 25 godina. Bit će tih kriza, ali neće doći do ponovnih konflikta na Balkanu niti rušenja mira. Bitno je da smo mi koji volimo ovu zemlju jedinstveni i snažni i da dajemo poruku mira i snage jer tada će se takve snage obeshrabriti", rekao je.



Čovićevu posjetu Hagu gdje se sastao sa svih šest osuđenika Izetbegović je okarakterisao kao predizbornu kampanju.



"Mislim da Čović veoma dobro zna da on ne može utjecati na definiciju udruženog zločinačkog poduhvata i on veoma dobro zna da je taj poduhvat porušio Hercegovinu i odnose Bošnjaka i Hrvata u Hercegovini. Njegova kampanja je krenula godinu dana ranije ali to neće utjecati na drugačiju definiciju haške presude niti na to da se neki zakoni na silu povuku u proceduru. A sve će to proći 2018. godine", rekao je Izetbegović.