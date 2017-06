Dodik: Ne osjećam se ugroženim što ostajem na crnoj listi

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se ne osjeća posebno ugroženim što ostaje na "crnoj listi" SAD, ponovo optuživši neke američke diplomate da su odgovorni što su protiv njega uvedene sankcije.



"SAD imaju pravo da produže sankcije, to je njihova država i njihova stvar. Veoma je jasno pod kojim je uslovima došlo do mog stavljanja na tu listu. Ne osjećam se ništa posebno ugroženim zbog toga, ali mislim da bi trebalo biti neugodnije onima koji su to na jedan nekorektan način izvojevali, kao što su ambasador SAD (Maureen Kormack), koja sada sjedi u Sarajevu i (zamjenik pomoćnika državnog sekretara) Hoyt Yee, te još neki koji su to činili iz nekih svojih razloga", rekao je Dodik novinarima u Brčkom.



On je naveo da će "i njima uskoro videti ledđa", poslije čega će se vidjeti kakva će biti politika SAD prema njemu.



Na pitanje novinara da prokomentariše odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o produženju uredbe o vanrednim mjerama u vezi sa zapadnim Balkanom koja obuhvata i takozvanu "crnu listu" na kojoj se nalazi i on, Dodik je rekao da je to u svakom slučaju stvar SAD i da imaju pravo da donose kakve hoće odluke.



"Mislim da je to bila nepravda. Ako i oni misle tako - neka me skinu, a ako ne misle baš me briga. Bitno je da Republika Srpska zbog toga nije imala nikakve štete", kazao je on.