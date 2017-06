Mektić: Veća opasnost od terorizma drugdje nego u BiH

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić pojasnio je danas novinarima u Sarajevu da se upozorenje britanskih vlasti ne odnosi na upozorenje o mogućem terorističkom napadu, niti je to poziv građanima te zemlje da ne putuju u BiH, nego je to upozorenje građanima koji putuju u BiH.



Naime, Velika Britanija upozorila je građane, koji planiraju da posjete BiH, na mogućnosti terorističkog napada, a u tom upozorenju, izdatom početkom maja, navodi se da napadi mogu biti nasumični, kao i da se može desiti da meta bude neko mjesto koje posjećuju stranci, objavili su mediji.



" Velika Britanija opasnost od terorizma kvalificirala je u nekoliko rangova, pa između ostaloga lošiju procjenu od BiH imaju Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Francuska i Belgija sa stepenom vrlo vjerovatnih terorističkih napada" pojasnio je Mektić,a prensoi agencija Fena.



Dodao je da ista procjena britanskih vlasti važi i za Austriju i Italiju, a to znači da postoji mogućnost terorističkog napada, dok su u blažoj kategoriju od BiH Hrvatska, Srbija i Crna Gora.



Osvrnuo se i na izjave dužnosnika Republike Srpske o tome da na svakih deset kilometara ove zemlje postoji neki teroristički kamp, naglasivši da takve izjave itekako štete interesima BiH.



"Takve informacije ne treba tako plasirati, nego sve informacije koje govore o postojanju takvih kampova ili centara za bilo kakvu obuku treba dokumentirati i proslijediti Tužilaštvu koje će dati naredbu, a ostale agencije će odmah reagirati" naglasio je Mektić.



Stoga je ovakve izjave nazvao neodmjerenim i paušalnim, dodajući da one nisu u interesu sigurnosti u BiH niti su u interesu cjelokupne sigurnosti, odnosno njima se stvara nesigurnost, panika i strah.