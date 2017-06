Tači: Ogromna pogreška da EU primi Srbiju prije Kosova

Evropska unija bi počinila golemu pogrešku kada bi u članstvo primila Srbiju prije Kosova, kazao je kosovski predsjednik Hašim Tači u intervjuu za Hinu.

Prema njegovim riječima, najveću zabrinutost na jugoistoku Evrope izaziva činjenica da je EU prespor u približavanju zemalja regije, što otvara prostor za sve vrste radikalizama, kao i za jačanje ruskog uticaja.

"Glavnu zabrinutost izaziva to što Evropska unija kasni sa svojim približavanjem Zapadnom Balkanu. To stvara prostor, vakuum koji pune različiti radikalni, fundamentalistički i nacionalnistički elementi, a to daje prostor ruskom uticaju u regiji, što je glavna prijetnja", kazao je Tači.

On je ocijenio kako bi bila ogromna pogreška da Evropska unija primi Srbiju prije Kosova, jer bi tada Priština sigurno bila zaustavljena na svom evropskom putu.

"Ne mogu zamisliti da se tako nešto dogodi. Uvjeren sam da to neće biti slučaj, jer će Srbija tada sigurno blokirati Kosovo i to na neodređeno vrijeme. EU dobro zna kakav je stav i ponašanje Srbije prema Kosovu. Ali ni Srbija ne može ići dalje na putu evropskih integracija ako se ne ponaša evropski prema Kosovu", kazao je Tači.