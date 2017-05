Zvizdić: Za Upitnik EK-a formirati konzorcij agencija za prevođenje na nivou BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je u utorak u Sarajevu da niko iz državne vlasti nije rekao da BiH ne raspolaže sa kvalitetnim prevodiocima već naprotiv, ali se na tender za prevođenje Upitnika Evropske komisije ne može prijaviti s listom iz Udruženja prevodilaca nego to mora biti pravni subjekt s 86 prevodilaca, javlja Fena.



Zvizdić je, nakon današnje sjednice Vijeća ministara, pozvao na formiranje konzorcija agencija za prevođenje na nivou BiH koji bi se prijavio na naredni tender, ako do njega dođe, i da na taj način zatvorimo to pitanje.



Dodao je da je Vijeće ministara BiH predložilo Evropskoj komisiji da odgovori na Upitnik budu dostavljeni na jednom od službenih jezika EU, a koji je u upotrebi i u BiH, čime bi bilo izbjegnuto dugo i skupo prevođenje dokumenta s oko 20.000 stranica.



Zvizdić je rekao da je Vijeće ministara usvojilo Strategiju prihvatanja pravne stečevine EU u oblasti zaštite okoliša za BiH, a što bi trebalo rezultirati daljnjim pristupom sredstvima iz IPA fondova.



Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović naveo je da je raspravljano o graničnom prijelazu i mostu između BiH i Srbije u Bratuncu kad je riječ o finansijskim modalitetima i vlasništvu.



Pojasnio je da bi most trebao biti upisan kao vlasništvo Srbije, budući da ona finansira izgradnju, a granični prijelaz u vlasništvo BiH.