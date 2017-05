Crnadak: Lavrov mi je potvrdio da Rusija snažno podržava Dejtonski sporazum

Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je da BiH ima najjaču moguću podršku Rusije Dejtonskom sporazumu, ističući da je to potvrđeno tokom njegovog jučerašnjeg sastanka s ruskim šefom diplomatije Sregejom Lavrovim u Nikoziji, prenosi Beta.

"Rusija poštuje našu volju da idemo u EU i naš konsenzus oko toga, isto kao što uvažava i ceni našu želju da paralelno s tim nastavimo razvijati odnose s Rusijom", rekao je Crnadak novinarima u Banjaluci.



On je dodao da je Lavrov istakao podršku Rusije Republici Srpskoj, u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom, kao i potrebu nastavka reformskih procesa u BiH.



Šef diplomatije BiH dalje je izrazio zahvalnost Lavrovu što će u narednim sedmicama biti rešeno pitanje klirinškog duga Rusije prema BiH od 120 miliona američkih dolara, od čega će oko 60 miliona konvertibilnih maraka biti uplaćeno u budžet RS.



"Za koju sedmicu Savet ministara BiH će obezbediti da taj novac dođe u Republiku Srpsku. Kada taj novac do]e u RS, videće se koliko su glupe izjave da srpski predstavnici u Sarajevu koče da novac dolazi u Republiku Srpsku", rekao je Crnadak.



Komentarišući napade predsednika RS Milorada Dodika na stranke Saveza za promene, koji su u RS opozicija, a na nivou BiH u vladajućoj koaliciji, on je ocenio da bi Dodik trebalo da "malo spusti loptu i počne malo da uvažava i druge".



Crnadak, koji je kadar Partije demokratskg progresa, naveo je da je opozicija u RS razloge za smenu kabineta premijerke Željke Cvijanović navela u dokumentu koji ima dve stotine stranica.



"Pozivam predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijerku Željku Cvijanović da napišu samo jednu stranicu šta su pogrešili srpski predstavnici u Sarajevu, osim stalnog ponavljanja priče 'izdajnici'", naglasio je on.