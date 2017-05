SAD: Urušio se deo tunela sa radioaktivnim otpadom

Deo podzemnog tunela koji sadrži radioaktivni otpad urušio se na velikom skladištu u američkoj saveznoj državi Vašington, zbog čega je naređena evakuacija pojedinih radnika.



Američki zvaničnici su naveli da nije došlo do ispuštanja radioaktivnosti kod nuklearnog postrojenja Hanford, dodajući da radnici nisu povređeni, prenosi Beta.



Dodaje se da radnici nisu bili u tunelu kada je došlo do urušavanja.



Tuneli su dugački više stotina metara i prekriveni sa oko 2,4 metra zemlje, navele su američke vlasti.



Za sada nije poznat uzrok urušavanja dela tunela.



Predstavnici nuklearnog postrojenja Hanford kazali su da istražuju to područje kako bi utvrdili na koji način da naprave barijeru između kontaminirane opreme u tunelu i spoljašnjeg dela.