'Kontrola, a ne tradicija': Nova ograničenja ženske mode u Čečeniji

Čečenija je uvela novu zabranu ženske mode koja zabranjuje tradicionalnu odjeću s "muškim elementima". Iako ovo nije prvi put da su vlasti ruske republike uvele ograničenja u pogledu izgleda žena, posmatrači kažu da je razlog iza najnovijih pravila kontrola, a ne tradicija, kako se tvrdi.

Čečensko ministarstvo kulture saopštilo je da je dizajnerima odjeće sada zabranjeno korištenje određenih stilova koji "se suprotstavljaju tradicionalnim običajima i kulturnim vrijednostima". Konkretno, vlasti su navele gazire - redove džepova za metke ušivenih u redovima u nivou grudi na tradicionalnoj čerkeski, vunenom kaputu s visokim ovratnikom.

Zašto su gaziri izdvojeni?

"Ratnici su ih koristili za skladištenje barutnih punjenja", objasnilo je Ministarstvo. "Vremenom su postali simbol hrabrosti, časti i zaštitničkog duha."

"Upotreba takvih elemenata u ženskoj odjeći doživljava se kao kršenje muške simbolike i kršenje stoljetnih tradicija", zaključilo je.

Ovo je drugo ograničenje koje su čečenske vlasti uvele o izgledu žena za manje od mjesec dana. Krajem oktobra, ženama je zabranjeno da izlaze vani bez marame za glavu.

Žena uhvaćena bez marame za glavu biće podvrgnuta "razgovorima da to objasni", prema riječima Amira Sugaipova, pomoćnika autoritarnog lidera države Ramzana Kadirova.

Nikabi, muslimanska pokrivala za glavu s prorezom za oči, takođe su zabranjeni.

Test lojalnosti za mase

Politički posmatrači, historičari i zagovornici ženskih prava kritizirali su službene navode da ova ograničenja odražavaju čečensku kulturu.

Krizna grupa Marem, koja se zalaže za ženska prava na Sjevernom Kavkazu, rekla je da "nije iznenađena" što su "ljudi iz Ministarstva kulture odlučili pronaći greške u ženskoj modi. "Ono što bismo voljeli vidjeti jesu državni službenici koji se bore za druge simbole hrabrosti i dostojanstva - poput kraja femicida i odbacivanja nasilja nad ženama", naveli su.

Politolog Ruslan Aisin upoređuje situaciju sa situacijom u Sjevernoj Koreji, koja takođe reguliše odjeću, pa čak i frizure koje ljudi mogu nositi. "Totalitarni režim zahtijeva apsolutnu ideološku lojalnost -- tako da nema odstupanja", rekao je.

Ista stvar se dešava u Čečeniji, dodaje, i to nema nikakve veze s tradicijama, već više s testom lojalnosti među stanovništvom.

"Sve što država radi u smislu kulture uvijek je za pokazivanje i uvijek je usmjereno na kontrolu. Prvo, postoji službena kultura, a zatim postoji narodna kultura. Često se sukobljavaju. Ako uzmete čečenske tradicije, nema diktatora."

Pravila oblačenja i politika nasljeđivanja

Kadirov je odavno poznat po tome što postavlja članove porodice na moćne pozicije u vladi. On također ima na umu i svoje eventualno nasljeđivanje.

Isa Ibragimov, Kadirovljev rođak, vodi Ministarstvo kulture, koje je objavilo najnoviju zabranu. Kadirova kćerka, Aišat Kadirova, obavljala je ovu funkciju od 2021. do 2023. godine, prije nego što je postala zamjenica premijera za socijalna pitanja. Dvadesetšestogodišnja Kadirova dala je ostavku u februaru, rekavši da je posao više prikladan za "jakog muškarca" i da namjerava da se fokusira na karijeru u biznisu.

Ovi poslovni interesi uključuju njeno najpoznatije preduzeće, modnu kuću Firdaws. Prema izjavi o misiji na njihovoj web stranici, dizajneri Firdawsa "rade u autentičnom segmentu skromne mode" i proizvode odjeću koja je "vjerna tradicionalnom čečenskom stilu, vajnaškim uzorcima i prirodi" za "muškarce i žene koji preferiraju elegantan stil i ostaju vjerni svojoj kulturi".

I Kadirova i Firdaws su pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sada kada više ne mogu poslovati u inostranstvu u zapadnim zemljama, Firdawsove kolekcije su postale još konzervativnije.

Politikolog Aisin kaže da bi Kadirova vrlo lako mogla profitirati od ograničenja odjeće za čečenske žene.

"U Čečeniji je u toku tranzicija moći od Kadirova, od monocentričnog ka policentričnom modelu, ka porodici. To zahtijeva određene pokrete, ideološke i političke korake. U osnovi, potrebno je raspodijeliti moć među njegovom kćerkom, sinom, unucima, zetom, tazbinom i tako dalje", komentariše Aisin.

"Aišat će, na primjer, nadgledati ovo. Ona će imati neku vrstu vanjskog, simboličkog elementa moći. Ne mislim da Kadirov to lično formuliše na ovaj način, ali to logično proizilazi iz svega što tamo rade."

'Održavanje reda' za Kremlj

Svetlana Anohina, osnivačica Marema, rekla je da je korištenje "tradicije" kao osnova za zabrane dugogodišnji trend na Sjevernom Kavkazu.

"Muškarci su oduvijek doživljavali razna ženska 'kršenja granica' kao kršenje njihovih privilegija i njihove 'muževnosti'", rekla je.

Čak i sam čin Kadirova, koji izriče takvu zabranu, protivrječi čečenskoj tradiciji, objasnila je.

"Prema tradiciji, stranac ne može davati naređenja ženi -- mora joj se obratiti preko muškaraca iz njene porodice. Ali očigledno, Kadirov sebe smatra 'ocem naroda' i ponaša se u skladu s tim: dozvoljava da žene budu kažnjene, javno opominjene, zabranjuje im nošenje određenih predmeta i stavlja veto na njihovu odjeću", rekla je Anohina.

Fatima Gazieva iz organizacije PeaceWomen Across the Globe u Belgiji rekla je da čečenske vlasti koriste takva ograničenja ne samo da bi ojačale kontrolu unutar republike, već i da bi Kremlju pokazale svoju lojalnost i sposobnost da "održavaju red".

Ako vlasti žele slijediti tradiciju, trebale bi štititi žene, a ne kontrolirati ih.

"Govorimo o poštovanju ženskog dostojanstva, koje je oduvijek bilo dio istinskih, a ne politički eksploatiranih čečenskih vrijednosti", rekla je. "Drugim riječima, ako vlasti zaista žele održati tradiciju, trebale bi zaštititi žene, a ne kontrolirati ih."