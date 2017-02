Zagreb Pride: Ne samo osuđivati, nego i kažnjavati nasilje

Nakon bacanja suzavca na LGBT party u Zagrebu tokom vikenda, uslijedile su i brojne prijetnje preko društvenih mreža, na što će Zagreb Pride reagirati kaznenim i prekršajnim prijavama, najavljeno je danas na konferenciji za novinare u Zagrebu. Porast nasilja prema manjinama rezultat je govora mržnje u javnosti, a vlasti ne smiju stati na osudi nasilja, nego ga trebaju kažnjavati.

Zbog bujice govora mržnje, koji je nakon vijesti o napadu suzavcem na LGBT party preplavio društvene mreže, nevladina LGBT udruga Zagreb Pride reagirat će sa 11 kaznenih i šest prekršajnih prijava, kaže izvršna organizatorica Pridea Jelena Poštić. Porast nasilja prema manjinama rezultat je govora mržnje u javnosti, a vlasti ne smiju stati na osudi nasilja, nego ga trebaju kažnjavati, poručuju iz LGBT zajednice.

"Svjedoci smo i svjedokinje porasta nasilja i mržnje u zadnje vrijeme. Ovakvih događaja nije bilo u proteklih nekoliko godina. Mislili smo da je val otvorenog nasilja i mržnje, kojem smo svjedočili od 2002. godine kada je po prvi puta bačen suzavac na povorku Zagreb Pridea pa do kraja dvijetisućitih, gotov, ali nije i to se vidi u raznim sferama društva, i to je poruka koju danas šaljemo", kaže Poštić.



Nepoznati počinitelji ubacili su u noći sa subote na nedjelju limenku suzavca na LGBT party u zagrebačkom klubu „Super super“. Dvije su osobe lakše povrijeđene jer su se porezale staklom pokušavajući doći do zraka. Nakon vijesti o napadu to se nasilje prelilo na društvene mreže, kaže Jelena Poštić.

"Taj val nasilja očituje se u tome da mi počinjemo dobivati razne prijetnje kao zajednica, koje stižu ili na adresu Zagreb Pridea ili su upućene samoj zajednici. Od jučer (nedjelja) nas je zasipao govor mržnje preko društvenih mreža – od toga da će i danas doći na prosvjed i baciti na nas suzavac, pa do 'ubi, zakolji' i slično", navodi Poštić.

Hana Grgić, koja je i sama bila žrtva napada suzavcem u klubu Super super ovog vikenda, opisala je događaj, priznala da će kod svakog sljedećeg odlaska na LGBT party osjećati malo straha i panike, ali je naglasila da se LGBT zajednica neće dati zaplašiti.

"Mislim da je bitno naglasiti da ovo neće nikoga spriječiti. Zagreb je, nadam se, u velikoj mjeri i dalje inkluzivan grad i mislim da naši sigurni prostori trebaju ostati sigurni prostori, i ovo nas u tome neće spriječiti", kaže Grgić.

Napad suzavcem na LGBT zajednicu doživio je jednodušnu osudu, sa 24 sata zakašnjenja reagirala je i predsjednica, a potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier svoju je osudu napada izrekao pred klubom Super super. On je naglasio da je politika Vlade, čiji je član, da se mora poštovati dostojanstvo svake ljudske osobe, na što su ga novinari upozorili da to proturječi činjenici da je za svog savjetnika za ljudska prava angažirao prolajfera Ladislava Ilčića koji je imao niz homofobnih i islamofobnih izjava.



"Poštivanje digniteta svake ljudske osobe je čvrst stav Vlade, moj stav kao potpredsjednika Vlade, ako hoćete i moj stav kao kršćanina- da se mora poštivati ljudsko dostojanstvo svake osobe. To je stav na kojem inzistiramo i svi moji suradnici provode i provodit će i dalje takvu politiku. Od toga nema odstupanja."

Zagreb Pride u ponedjeljak uveče organizira i prosvjed na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma pod nazivom "Ljubav jest i ostaje jača od mržnje". Kako stoji u pozivu, "pokažimo da svi mi građani i građanke Republike Hrvatske nećemo stajati sa strane i gledati kako se temelji ove države urušavaju pod izlikom domoljublja i tradicije. Ne dopustimo da nam ekstremisti i fundamentalisti preotmu domovinu".