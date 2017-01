Manje Rusa na ljetovanju u Crnoj Gori: Nije NATO, već novac

Prijeteće poruke ruskih političara i zategnuti zvanični odnosi dvije zemlje neće uticati na turističke dolaske Rusa u Crnu Goru, ocjenjuju za naš radio turistički predstavnici koji posluju na istočnom tržištu. Tvrde da ono što može donijeti stagnaciju broja ruskih gostiju nije učlanjenje Crne Gore u NATO, već oslabljena ekonomska moć prosječnog ruskog turiste.

Iako je buking Rusa u crnogorskim hotelima počeo ranije nego inače, domaći turistički poslenici očekuju da će njihov broj stagnirati. No, razlog nisu političke prijetnje kojima Rusija zasipa Crnu Goru uoči odluke o učlanjenju u NATO, ocjenjuje predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU) Žarko Radulović:

"I pored ranijeg bukinga nego što je to uobičajeno za rusko tržište, ukupan broj Rusa neće rasti. Glavni razlog nije politički, već ekonomski: imaju manje para".

Ruski gosti su proteklih godina bili najbrojniji strani turisti u Crnoj Gori koji su ostvarivali više od trećine ukupnih noćenja. Čak i kada je drastično pao broj turističkih putovanja Rusa u inostranstvo prije par godina zbog devalvacije rublje, Crna Gora je ostala među njihovim omiljenim destinacijama i jedna od rijetkih zemalja koja nije zabilježila pad posjeta ruskih turista.

Prošlog ljeta je Turistički savez Rusije objavio da je potražnja za Crnom Gorom čak udvostručena, prije svega zbog činjenice da se tokom ljeta za Ruse produžava bezvizni režim sa jednog na tri mjeseca. O tome koliko su Rusi važni za domaće hotelijere govori i primjer najveće hotelske grupe u Crnoj Gori - u "Budvanskoj rivijeri" Rusi čine 38 posto ukupnog turističkog prometa, što znači da ostvare oko 170.000 noćenja tokom sezone.

PR hotelske grupe Vesna Lagator ne očekuje da će se nastaviti uzlazni trend povećanja ruskih turista proteklih godina.

"Već smo ugovorili saradnju sa globalnim liderom TUI Rusija, za ovo ljeto su zakupili 487 smještajnih jedinica u svim hotelima naše grupacije", kaže ona.

Ni kada je riječ o agencijskom poslovanju, nema značajnijih oscilacija u interesovanju sa ruskog tržišta za Crnu Goru, potvrdio nam je Petar Ivković iz agencije Cipa travel:

"Kad kažemo rusko tržište uglavnom mislimo i na dolaske iz Ukrajine i Bjelorusije. Tako da kad se desi smanjeno interesovanje sa ruskog tržišta, ono se uglavnom nadoknadi dolascima iz te dvije zemlje. Generalno, možemo reći da sa tih tržišta uglavnom imamo konstantu turističkih dolazaka, i za sada nije bilo negativnih efekata, bez obzira na politička dešavanja između Podgorice i Moskve".

No, i kod agencijskih gostiju s istoka je evidentna slabija platežna moć, iako ruski turisti ostaju na odmoru prosječno duže od zapadnih Evropljana, dodaje Ivković.

"Ruski gosti su spremni manje da plate nego što je to bilo prije tri-četiri godine, jer je evidentno da imaju problema sa standardom i novcem", objašnjava on.

A hoće li osim novca, na dolazak Rusa uticati političke prijetnje koje odašilju ruski političari poput Sergeja Železnjaka, zbog namjere CG da postane članica NATO-a?

"Turizam neće biti ranjiv na takve političke poruke. Bio bi ranjiv kad bi Željeznjak ili neko poput njega, imao neki fond iz kojeg bi davao ljudima pare da idu na odmor. E onda dio turista vjerovatno ne bi išao tamo đe se njemu ne sviđa", kaže Žarko Radulović i pojašnjava zašto očekuje da će Crna Gora ostati među omiljenim destinacijama Rusa:

"Bio sam prošle godine u Majamiju. Tamo postoji Russian City đe živi zvanično 380.000 Rusa, i još oko 120.000 neprijavljenih. Znači, pola miliona Rusa u NATO zemlji! U Londonu ih je 300.000, koliko ih još živi u Parizu, koliko ovamo, onamo? A sad, kao neće više u Crnu Goru jer će Crna Gora u NATO? To su samo jeftine političke priče koje nemaju veze sa stvarnošću. Imam komunikaciju sa dosta Rusa i oni potpuno razumiju zašto Crna Gora hoće u NATO.

Znaju i vide da to nije zato što mrzimo Rusiju. Ja je volim. Ali, meni je milija Crna Gora i ne mogu da štitim interese Rusije na štetu mojih interesa i interesa moga naroda. Ja sam za to da idemo u NATO, i ići ćemo, a nama će to Veliki Brat da oprosti prije ili kasnije, jer zna zašto mi to radimo. Politika je politika, ali siguro neće uticati na posao, i tvrdim da će ove godine biti ništa manje Rusa nego prošle godine. I dobro došli! Jer nas sa Rusijom ni Rusija ne može posvađat!"

Prve konkretne brojke o ukupnom bukingu Rusa za ovo ljeto biće izvjesne nakon moskovske turističke berze sredinom marta. Zvanični podaci za 2016. godinu jos nijesu objavljeni ali se procjenjuje je Crnu Goru tokom prošle godine posjetilo oko 1,4 miliona gostiju, od čega su bar 30 posto turisti iz Rusije.

Međutim, to sigurno nije konačna brojka jer statistika bilježi samo zvanično registrovane goste, dok se boravak onih koji imaju stanove i kuce na crnogorskom primorju najčešće ne registruje kao turistička posjeta.